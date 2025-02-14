الهند تبدي استعدادها لاستقبال مواطنيها غير النظاميين في أمريكا

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده مستعدة لاستقبال أي من مواطنيها غير النظاميين المتواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفق ما أوردته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال مودي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، "مستعدون لاستقبال أي هندي يدخل بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة".

واستدرك قائلاً: "البعض يتم إغراؤهم بالسفر بأحلام كبيرة ووعود زائفة، لكنهم في النهاية يقعون ضحايا للاتجار بالبشر".

وأعلن مودي أن الهند ستفتتح قريبًا قنصليتين جديدتين في لوس أنجلوس وبوسطن، لتنضما إلى بعثاتها الدبلوماسية الست الحالية في الولايات المتحدة، والتي تشمل واشنطن العاصمة، نيويورك، وشيكاغو.

من جهته، قال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه البيت الأبيض، إن واشنطن ستسلم الهند "أشخاصاً عنيفين"، مؤكداً العمل معها "على ملف الجريمة".

وشدد ترامب على أن الجميع يريد أن تكون الولايات المتحدة قوية، واصفاً الهند بأنها "أقدم وأكبر ديمقراطية في العالم"، وفق الشبكة الأمريكية.

