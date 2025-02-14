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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها
9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها
عبدالعزيز جمال

يترقب الموظفون والطلاب في مصر إجازات شهر رمضان المبارك 2025، حيث حددت الحكومة جدول الإجازات الرسمية وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يمنح العاملين في القطاع الحكومي إجازات مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية. 

بحسب التقويم المعلن لا توجد إجازات رسمية في رمضان ، لكن سيحصل الموظفون والطلاب على 9 أيام إجازة أسبوعية خلال الشهر الكريم، مما يتيح لهم فرصة للاستمتاع بأجواء رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك.

إجازات شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد العطلات الرسمية وأيام عيد الفطر | الموجز
إجازات شهر رمضان المبارك 2025

تفاصيل الإجازات في رمضان 2025

تشمل الإجازات المقررة خلال شهر رمضان المبارك عدة أيام تتوزع على مدار الشهر، وذلك على النحو التالي:

  • السبت 1 مارس 2025
  • الجمعة 7 مارس 2025
  • السبت 8 مارس 2025
  • الجمعة 14 مارس 2025
  • السبت 15 مارس 2025
  • الجمعة 21 مارس 2025
  • السبت 22 مارس 2025
  • الجمعة 28 مارس 2025
  • السبت 29 مارس 2025

تأتي هذه العطلات في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة للموظفين والطلاب خلال الشهر الكريم، خاصة أن يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية للعديد من الجهات الحكومية والقطاع التعليمي، مما يمنح الموظفين والطلاب فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم.

إجازات عيد الفطر المبارك 2025

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يستعد الموظفون والطلاب أيضًا للحصول على إجازات عيد الفطر المبارك، والتي تعد واحدة من أهم العطلات الرسمية في مصر.

أول أيام عيد الفطر 2025

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر، لتبدأ الإجازة الرسمية من هذا اليوم وحتى يوم الأربعاء 3 أبريل 2025.

تشمل إجازات عيد الفطر العاملين في جميع القطاعات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، حيث تمنح الحكومة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الدولة احتفالًا بهذه المناسبة الدينية الهامة.

إجازات إضافية في أبريل 2025

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية في رمضان وعيد الفطر، يشهد شهر أبريل 2025 أيضًا عددًا من العطلات الرسمية التي يستفيد منها الموظفون، وتشمل:

  • إجازة شم النسيم: يوم الاثنين 21 أبريل 2025، وهو احتفال تقليدي يعود إلى العصور الفرعونية.
  • إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة 25 أبريل 2025، والذي يوافق ذكرى استعادة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي عام 1982.

هل سيتم إغلاق المدارس ووقف عمل البنوك خلال الإجازات؟

يتساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت هذه الإجازات الرسمية ستؤدي إلى إغلاق المدارس وتعليق العمل في البنوك والقطاعات الأخرى.

عادةً ما تكون العطلات الرسمية المقررة من قبل الحكومة ملزمة للقطاع الحكومي، وتشمل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، بينما يترك للقطاع الخاص حرية تحديد طبيعة الإجازة وفقًا لظروف العمل.

العطلات الرسمية لعام ٢٠٢٥

أما بالنسبة للبنوك، فإن البنك المركزي المصري يحدد مواعيد العطلات الرسمية للقطاع المصرفي، وعادةً ما يتم الإعلان عن أيام العطلات الخاصة بالبنوك مع اقتراب موعدها، مع ضمان استمرار تقديم بعض الخدمات الحيوية مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM) والخدمات الإلكترونية.

أهمية الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان

تساعد الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان الموظفين والطلاب على التفرغ للعبادة والاستمتاع بأجواء الشهر الكريم، حيث يكون للصيام تأثير على النشاط البدني والذهني، ما يجعل الإجازات فرصة للراحة والاستجمام،كما أنها تمنح العائلات وقتًا إضافيًا للتجمع وقضاء أوقات مميزة خلال الشهر الفضيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجازات عيد الفطر تمثل فرصة للسفر والتنزه، حيث تشهد المدن السياحية والمناطق الترفيهية إقبالًا كبيرًا من العائلات التي تبحث عن قضاء عطلة ممتعة بعد شهر كامل من الصيام.

تعد الإجازات الرسمية خلال رمضان وعيد الفطر 2025 فرصة للموظفين والطلاب للاستمتاع بالراحة والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية. 

ومع 9 أيام إجازة خلال رمضان، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر والإجازات الأخرى في أبريل، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه العطلات لتنظيم أوقاتهم بين العمل والراحة وقضاء الوقت مع العائلة.

وكما هو معتاد، سيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الإجازات من قبل الحكومة والبنك المركزي مع اقتراب المواعيد المحددة.

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

إلى جانب شم النسيم، تتضمن الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، والتي يتم منحها إجازات رسمية لجميع العاملين بالدولة، وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025:

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025
  • الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد
  • السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير
  • الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك
  • الإثنين 21 أبريل: إجازة شم النسيم
  • الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء
  • الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال
  • الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات
  • السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية
  • الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو
  • السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي الشريف
  • الإثنين 6 أكتوبر: إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973
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