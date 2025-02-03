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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

إجازات شهر رمضان 2025
إجازات شهر رمضان 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن إجازات شهر رمضان 2025 ، فمع حلول ثالث أيام شهر فبراير، بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان الكريم 2025، الذي من المتوقع أن يبدأ في الأيام الأولى من شهر مارس المقبل. 

ومع اقتراب الشهر الفضيل، يتزايد البحث عن مواعيد العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية في شهري فبراير ومارس 2025، سواء بالنسبة للموظفين أو البنوك أو المدارس،  في السطور التالية، نستعرض أبرز الإجازات المتاحة خلال هذين الشهرين.

إجازات شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد العطلات الرسمية وأيام عيد الفطر | الموجز
مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025

إجازات شهر رمضان 2025

بدايةً، من المهم التنويه إلى أنه في شهري فبراير ومارس 2025، لن تكون هناك أي إجازات رسمية مقررة من الدولة بمناسبة الأعياد أو المناسبات السنوية. 

ومن المتوقع أن تكون أول عطلة رسمية في عيد الفطر المبارك، التي يتوقع أن تكون في شهر أبريل، ولكن المفاجأة تكمن في العطلات الأسبوعية، مثل يومي الجمعة والسبت، التي يحصل عليها قطاع عريض من الموظفين في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في البنوك والمدارس.

إجازات شهر فبراير 2025

من المعروف أن الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في البنوك والمدارس، يحصلون على إجازات رسمية في يوم الجمعة من كل أسبوع. وبناءً على ذلك، ستتزامن العطلات الرسمية في شهر فبراير مع الأيام التالية:

  • الجمعة 7 فبراير 2025
  • الجمعة 14 فبراير 2025
  • الجمعة 21 فبراير 2025
  • الجمعة 28 فبراير 2025

أما بالنسبة لأيام السبت في فبراير، فستكون العطلات في:

  • السبت 8 فبراير 2025
  • السبت 15 فبراير 2025
  • السبت 22 فبراير 2025

إجازات شهر رمضان 2025

أما بالنسبة للإجازات الأسبوعية في شهر مارس، والتي ستتزامن مع بداية شهر رمضان، فستتضمن 9 أيام عطلة خلال الشهر، وهي كالتالي:

  • السبت 1 مارس 2025
  • الجمعة 7 مارس 2025
  • السبت 8 مارس 2025
  • الجمعة 14 مارس 2025
  • السبت 15 مارس 2025
  • الجمعة 21 مارس 2025
  • السبت 22 مارس 2025
  • الجمعة 28 مارس 2025
  • السبت 29 مارس 2025
العطلات الرسمية لعام ٢٠٢٥

ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من عدم وجود إجازات رسمية محددة بمناسبة الأعياد خلال شهري فبراير ومارس، إلا أن هذه العطلات الأسبوعية ستتيح فرصة للراحة والتمتع بالعطلات للعديد من الفئات في مصر.

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