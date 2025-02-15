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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مصري ضمن أكثر 10 قادة تأثيراً لعام 2025.. من هو ؟

الباحث المساعد الدكتور ماهر القاضي
الباحث المساعد الدكتور ماهر القاضي
أمينة الدسوقي

تصدرت صورة الباحث المساعد الدكتور ماهر القاضي غلاف مجلة CIOLOOK  في عددها الأخير كواحد من أكثر 10 قادة تأثيرًا في مجال التنقل الكهربائي لعام 2025.

 

مصري ضمن أكثر 10 قادة تأثيراً لعام 2025

و حصل المصري ماهر القاضي على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 2013 مع معلمه ريتشارد كانر، وهو المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة نانوتك إنيرجي وباحث مساعد في مجموعة كانر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنغلوس.

ويأتى التكريم الأخير للأفراد الذين قادوا التغيير التحويلي في الصناعة، و التحول نحو مزيد من الاستدامة والابتكار في مجال التنقل الكهربائي.

وكان ماهر القاضي واحدًا من ثلاثة علماء شباب فقط في مجال تخزين الطاقة تم تكريمهم بجائزة العلماء الشباب المرموقة لمواد تخزين الطاقة (EnSM) خلال العام الماضى.

وكان قد أسس كانر والقاضي ورجل الأعمال الطبيب الدكتور جاك كافانو شركة نانوتك إنيرجي في عام 2014 بهدف نقل أبحاثهم المتطورة حول أجهزة تخزين الطاقة القائمة على الجرافين من المختبر إلى السوق.

من هو ماهر القاضي؟

وتخرج ماهر القاضي من كلية العلوم قسم الكيمياء من جامعة القاهرة، يُعرف ماهر بترجمة الأبحاث المتقدمة إلى حلول تخزين طاقة تحويلية، وفق ما ذكرته مجلة “CIO LOOK”.

ألهم القاضي فرق عمله لتحدي الحدود التقليدية ودفع التقدم في تكنولوجيا البطاريات. حيث وضع ماهر عقليته الثاقبة والتزامه بإنشاء حلول قابلة للتطوير ومؤثرة في مكانة بارزة كقائد في صناعة تخزين الطاقة، وتشكيل مسارها نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

و أشادت المجلة الأميركية بالقاضي الذي ولد في محافظة الجيزة، برحلته حتى جامعة كاليفورنيا لإحداث ثورة في عالم الطاقة.

 

خبرة واسعة فى مجال تخزين الطاقة

حظي القاضي في جامعة كاليفورنيا، بامتياز العمل على أبحاث مبتكرة لاستكشاف تركيب الجرافين وتطبيقاته في تخزين الطاقة، كما أثبت فريقه بنجاح استخدام الجرافين في المكثفات الفائقة والبطاريات، مما أظهر قدرته على توفير كثافة طاقة عالية وقدرات شحن سريعة. وضع هذا الإنجاز المعترف به عالميًا الأساس لترجمة الابتكار المختبري إلى حلول عملية.

و يشرف ماهر على توسيع وحماية محفظة الملكية الفكرية لشركة نانوتك إنيرجي، والتي تضم ما يقرب من 200 براءة اختراع. وهذا يضمن حماية التقدم التكنولوجي، وتوفير ميزة تنافسية في السوق العالمية.

خبرته مع شركات Fortune 500 والشركات الناشئة منحته منظورًا فريدًا للقيادة، بحسب ما ذكرته "CIO LOOK" مما مكنه من دمج نقاط القوة في البيئات المؤسسية المنظمة مع مرونة الشركات الناشئة وإبداعها.

مصري ضمن أكثر 10 قادة تأثيراً لعام 2025 أكثر 10 قادة تأثيراً لعام 2025 صري ضمن أكثر 10 قادة تأثيراً

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