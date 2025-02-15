في أجواء مبهجة.. كارمن سليمان تحتفل بقدوم مولودتها الثانية

احتفلت الفنانة كارمن سليمان وزوجها مصطفي جاد بقدوم بمولدتهما الثاني .

وفى هذا السياق شاركت كارمن سليمان جمهورها بجلسة تصوير جديدة من داخل المستشفي احتفالا بقدوم مولدتها الجديدة.

وكانت كشفت كارمن سليمان عن خبر حملها للمرة الثانية بعد سنوات من إنجاب ابنها الأول “زين".

ونشرت كارمن سليمان جلسة تصوير مع زوجها الملحن مصطفى جاد عبر فيسبوك وظهر فيها ملامح حملها دون الكشف عن تفاصيل طفلها المنتظر.

وعلقت كارمن سليمان على الصور قائلة:" الحمد لله.. عيلتنا بتكبر".

أزمة مصطفي جاد والفنان أحمد حلمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد زوج كارمن سليمان، أثناء عرض مسرحيته الجديدة "بني آدم"، ضمن فعاليات موسم الرياض، وأثار هذا المقطع موجة من الجدل واعتبر المتابعون أن حلمي يسيء لمصر.

انتشر مؤخرا مقطع فيديو، كان يجمع بين أحمد حلمي والملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، وذلك أثناء عرض مسرحيته في موسم الرياض، حيث ظهر حلمي وهو ينكر معرفته بمصطفى جاد، قائلا: “إنت مين؟”، ليرد عليه مصطفى جاد: “أنا مصري”، ليقول له حلمي: “مصري وقاعد صف أول.. أكيد معزوم”، وهو ما اعتبره البعض إساءة لمصر والمصريين.

ويرجع السبب لانتشار فيديو للفنان أحمد حلمي من كواليس مسرحيته الجديدة «بني آدم» والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهر حلمي في الفيديو وهو يمزح مع الملحن مصطفى جاد زوج كارمن سليمان، ولكن المصريين اعتبروا أن هذه الدعابة إهانة لهم، وهذا الذي سبب الانتقادات الكبيرة علي السوشيال ميديا.

الملحن مصطفى جاد يبرئ أحمد حلمي

حرص الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، على الرد بعد الهجوم على أحمد حلمي، بسبب الموقف الذي حدث على هامش عرض مسرحية حلمي «بني آدم» في الرياض، إذ أعرب مصطفى عن انزعاجه من الجمهور بسبب مهاجمتهم حلمي دون فهم الموقف بشكل كامل.

وقال مصطفى جاد في فيديو نشره عبر حسابه بـ«إنستجرام»، عن الأمر: «أنا عندي شهادة حق، وشهادة الحق مينفعش نكتمها ولا ينفع نفكر تتقال ولا لأ، ولا ينفع تفكر تستنى عليها ولا لأ، وبجِملة سوء النية والاستباحة والاستسهال اللي بقى عند الناس، لمجرد إن شخص معاه تليفون أو قال حاجة على هواه، وأنا استنيت الأيام اللي فاتت عشان محدش يقول إني بركب تريند، ولا عايز أدخل في الخناقة دي، ولا بحب اللي بيعملوا كدا بمنتهى الوضوح».