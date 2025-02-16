مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة مرض كابتن محمود الخطيب الذي تسبب في غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

واعتقد البعض أن مرض كابتن محمود الخطيب هو الذبحة الصدرية ولكن فى الحقيقة كان هذا المرض منذ فترة الانتقالات الشتوية وتعافى منه.

حقيقة حالة محمود الخطيب

كشف الدكتور سعيد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، فى مداخلات إعلامية، أن فترة العلاج التي كانت مفروضة هي أن لاتقل عن 3 أشهر وكان بالفعل قد سافر لتلقي العلاج ولم يمكث أكثر من 7 أيام خاصة بعد وفاة كابتن العامري فاروق والذي كان نائباً له وكان قد أحال إليه الصلاحيات في فترة العلاج لكن الوفاة جعلته يقطع رحلة العلاج".

واستكمل دكتور سعيد أن كابتن خطيب أصيب منذ فترة بورم حميد في المخ وخضع لعملية لإزالته في ألمانيا وتمت بنجاح ولكن يحتاج لفترة نقاهة واتباع بروتوكلات معينة للوصول للتعافى التام وكانت تتطلب الراحة بشكل تام لمدة 3 أشهر ولم يستطع رئيس النادي الأهلى كابتن محمود الخطيب الانقطاع عن العمل كل هذه المدة بسبب الضغوط المتواصلة.

محمود الخطيب

موضحًا أن هذا الوضع من الضغوط المتواصلة تسبب فى معاناته من مشكلات صحية لم تكن موجودة مثل خلل الاتزان خاص عند نزول الدرج وخلل في السمع بالأذن اليمني ويعد هذا تدهور للحالة حيث كانت حالة محمود الخطيب قد تحسنت آخر أسبوعين لكن الإجهاد في موسم الصفقات الشتوي والأحداث الكثيرة التى شهدها النادى الأهلى اضطر الأطباء المعالجين للتدخل وإلزامه بالراحة من أجل صحته خاصة أن فحوصاته بعد العملية كانت في أفضل صورة.

محمود الخطيب

معلومات عن مرض ورم المخ الحميد

نعرض لكم أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن ورم المخ مرض محمود الخطيب، وفقًا لما جاء فى موقع “مركز إم دي أندرسون للسرطان التابع لجامعة تكساس للصحة في سان أنطونيو”.



"الورم الحميد" في المخ هو عبارة عن كتلة من الخلايا غير السرطانية التي تنمو داخل المخ وعلى النقيض من ذلك ويتكون الورم الخبيث في المخ (يُسمى سرطان المخ ) من خلايا سرطانية.



تميل الأورام الدماغية الحميدة إلى النمو ببطء ومن غير المرجح أن تنتشر خارج الدماغ.



قد يُسبّب ورم المخ الحميد أعراضًا تتراوح من البسيطة إلى الشديدة، وذلك حسب حجمه وموقعه، ويؤثر الورم الذي يضغط على الأنسجة أو الأعصاب الحيوية على قدرتك على الكلام أو الرؤية أو تذكر الأشياء.



غالبًا ما ينصح الأطباء بإزالة أورام المخ الحميدة لحماية صحتك على المدى الطويل وفي بعض الحالات، قد لا تحتاج إلى علاج فوري.



عادةً ما يحتاج الأشخاص المصابون بأورام دماغية حميدة إلى مراقبة مدى الحياة، ونقوم بإعداد خطة متابعة خاصة بك وفقًا لاحتياجاتك.

تساعدنا الاختبارات المنتظمة في تتبع التغيرات التي تطرأ على صحتك حتى نتمكن من التصرف بسرعة في حالة ظهور أي مخاوف.



أنواع أورام المخ

أعراض ورم المخ



قد يسبب ورم المخ أعراضًا تتراوح من البسيطة إلى الشديدة ولا يلاحظ بعض الأشخاص أي أعراض على الإطلاق، وتشمل أعراض ورم المخ ما يلي:

تغيرات في مدى قدرتك على الرؤية أو السمع أو الشم أو الشعور بالحرارة أو البرودة

اختلافات في الكلام

مشاكل التوازن أو التنسيق

الارتباك أو فقدان التوجه

التعب أو ضعف العضلات

الصداع

الغثيان أو القيء

تغيرات في الشخصية أو المزاج أو الذاكرة

النوبات

وخز أو تصلب في جانب واحد من الجسم