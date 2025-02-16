الوادى الجديد للثروة المعدنية تحصل على شهادات الايزو

أقيم المنتدى الأول للصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة بتنظيم شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية " واديكو" تحت عنوان Mining Safely, Sustain Tomorrow بمشاركة واسعة من قيادات وخبراء القطاع .

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية كركيزة أساسية في بيئة العمل وانطلاقاً من توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بترسيخ ثقافة السلامة في مختلف مواقع العمل وبهدف تبادل الخبرات وتقييم التحديات.

وناقش المنتدى التحديات التى تواجه صناعة التعدين فى تطبيق معايير السلامة ، وتم استعراض تجربة شركة "واديكو " فى هذا الصدد والتحديات التى واجهتها الشركة فى تنفيذ هذه المعايير وكيف تغلبت عليها وكيف استطاعت تطبيق معايير الحوكمة بالتحول الرقمى للعملية الإنتاجية وأثر ذلك على تمكين الشركة من المتابعة اللحظية لسلامة الإجرءات وسلامة العاملين والمعدات وإستدامة الإنتاج حيث استطاعت " واديكو" تحقيق الخطة الإنتاجية بالكامل وتحقيق أكثر من 1,500,000 ساعة عمل أمنة .

كما تم إستعراض تجارب الشركات المنفذة للعمليات فى مواقع "واديكو" فى تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة

بالإضافة إلي التركيز علي المحاور الأبرز فى معايير السلامة لصناعة التعدين وهى الإلتزام الأدبى للإدارة العليا بالشركات المنفذة للعمليات (مقاولين وعملاء) فى تطبيق معايير السلامة وتبنى سياسات وإجرءات تحافظ على سلامة العاملين والممتلكات وإستدامة الإنتاج ، وكذلك القيادة الدفاعية حيث يركز هذا المحور على أهميتها للحفاظ على ارواح العاملين والممتلكات و المنتجات لما تمثله حركة نقل العاملين والمعدات والمنتجات من العمليات الأساسية والمستدامة ، وتم مناقشة ذلك من المنظور العلمى والعملى ايضاً وتم فتح نقاشاً حوارياً بين خبراء الصحة والسلامة وحماية البيئة والشركات العاملة بمجال الثروة المعدنية.

وخرج المنتدى بعدة مقترحات أهمها تطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع لرفع الوعي وتطوير المهارات في هذا المجال، وضرورة العمل علي إجراءات الحوكمة والتحول الرقمى لما لذلك أثره البالغ على سلامة الإجراءات وسلامة العاملين .

كما تم إقتراح تشكيل لجنة جغرافية تختص بمناطق التعدين المختلفة.

ويعد هذا المنتدى هو أولى خطوات هيئة الثروة المعدنية فى ملف الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة والتى ستتبعها خطوات متسارعة أخرى ضمن إستراتيجية متكاملة لوزارة البترول والثروة المعدنية .

واديكو تحصل على شهادات الايزو

وعلى هامش المنتدى ،تسلمت شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية "واديكو" شهادات الأيزو، حيث استطاعت الشركة الحصول على الثلاث شهادات وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها 9001:2015 لإدارة الجودة فى العمليات التعدينية المتكاملة

14001:2015 لحماية البيئة فى العمليات التعدينية المتكاملة 45001:2018 إدارة الصحة والسلامة المهنية فى العمليات التعدينية المتكاملة.

وتجسد تلك الشهادات الطفرة الملحوظة التى شهدتها الشركة على كافة المستويات ، حيث إتخذت الشركة منهجاً لإنشاء وتطبيق نظام للجودة والصحة والسلامة المهنية ونشر الوعى لدى الشركات العاملة فى مواقعها وذلك للحفاظ على سلامة الكوادر البشرية وحماية أصول وممتلكات الشركة وإستدامة الإنتاج.

كما تم تكريم الشركات العاملة بمواقع الشركة والتى التزمت بمعايير السلامة وإيضا تكريم العاملين بالشركة المتميزين تحفيزاً لهم وللأخرين.