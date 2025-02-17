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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

يتساءل العديد من المواطنين عن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، حيث يعد الذهب أحد اهم أدوات الحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق مكسب بمخاطر أقل.


وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية الأسابيع الماضية، ووصلت إلى ارقام غير مسبوقة على المستويين العالمي والمحلي.


ويريد العديد من المواطنين الراغبين في بيع أو شراء الذهب التعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة سواء على المدى القريب أو البعيد.


وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الشراء بهدف الادخار والاستثمار طويل المدى يبقى لا داعي للقلق، لافتا إلى أن  الذهب على مدار السنوات تزداد  قيمته وبالتالي هو حافظ للقيمة وملاذ أمن في الازمات.


وأضاف في تصريحات له، أن الاضرابات العالمية تشير إلى أن الذهب لن ينخفض خلال الفترة القادمة وأنما سيشهد ارتفاعات جديدة.
  

أسعار الذهب اليوم 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 16-2-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميا الآن سجل 2882 دولارًا للأوقية. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3501 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4085 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4669 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32.680 .ألف جنيه.


وتشهد الأسواق حالة من عدم اليقين، والتقلبات السعرية، بشأن عوامل متباينة من بينها الحرب التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية الأمريكية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية.


بجانب المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.


على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.

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