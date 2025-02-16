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قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025

خبز
خبز
محمد صبيح

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بإرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025. ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المخابز، بما يضمن استمرارية عملها وانتظام إنتاج الخبز البلدي المدعم خلال الشهر الكريم، في ظل تزايد الطلب عليه.

دعم حكومي لاستقرار إنتاج الخبز

وأشاد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التموين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على دعم منظومة إنتاج الخبز وتذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المخابز، خاصة خلال مواسم الاستهلاك المرتفع.

وأضاف عبد الجواد أن الوزارة تواصل جهودها في التنسيق المستمر مع أصحاب المخابز لضمان توفير الدقيق بجودة عالية وبشكل منتظم على مستوى الجمهورية، مما يسهم في استقرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، حيث يرتفع معدل الاستهلاك اليومي للخبز.

إجراءات مستمرة لتطوير منظومة الخبز

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين لتطوير منظومة الخبز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءة المخابز البلدية وتسهيل حصولها على المواد الخام. كما تعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بضمان استقرار السوق التمويني، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب على السلع الأساسية.

وأكدت وزارة التموين استمرارها في مراقبة أداء المخابز البلدية والتأكد من التزامها بالمواصفات والمعايير المحددة لإنتاج الخبز المدعم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على جودة المنتج أو توفره للمواطنين.

التموين المخابز شهر رمضان الخبز البلدي

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