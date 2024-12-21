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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

شعبة الذهب تصدر بيان مهم بشان شركات بيع السبائك

السبائك الذهبية
السبائك الذهبية
ولاء عبد الكريم
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نفى لطفي منيب، نائب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، صحة ما تم تداوله من أخبار حول تحديد الشعبة أسماء 5 شركات فقط لشراء السبائك الذهبية من خلالها.


وأوضح منيب  أن هذه المعلومات غير دقيقة، مؤكداً أن الشعبة ليست جهة مخولة بالإعلان لصالح شركات محددة، وأنها تعمل وفقاً للقانون الذي يحظر تفضيل أي جهة على أخرى.

شراء الذهب


وأشار إلى أن الشعبة توصي دائماً المواطنين بشراء الذهب المدموغ، والذي يخضع للإشراف الكامل من مصلحة الدمغ والموازين لضمان الجودة والمصداقية.
وأضاف نائب رئيس الشعبة أن مصر بها 17 شركة منتجة للسبائك الذهبية، وكلها تخضع لرقابة الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير.


وأكد أن الشعبة لا تختص أو توجّه المواطنين نحو شركات معينة على حساب الأخرى، بل تشجع دائماً على التحقق من الدمغة الرسمية لضمان حقوق المستهلك.


واختتم منيب حديثه بالتأكيد على أن الشعبة العامة للذهب تسعى إلى تحقيق الشفافية في السوق، وتعمل على نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية شراء الذهب من مصادر موثوقة للحفاظ على استثماراتهم.

وعن سعر الذهب اليوم السبت فارتفع بنحو 5 جنيهات فقط بعد موجة من التذبذب.

بورصة الذهب مباشر


وسجّل سعر الذهب عالميًا الآن 2623 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3227 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3765  جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4303 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم


بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.120 ألف جنيه

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب الذهب السبائك الذهبية سعر الذهب مصر

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