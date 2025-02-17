شاهد بنفسك.. الليلة القمر يظهر مع نجم سبيكا لمعانه مثل الشمس 13.5 مرة

تتلألأ سماء مصر الليلة بحدوث ظاهرة فلكية جميلة وهامة، حيث يشرق القمر في تمام الساعة 10:20 مساء ليظهر في مشهد فلكي فريد، ويترافق مع نجم سبيكا، الذي يعرف في عالم الفلك بـ"السنبلة" أو "السماك الأعزل".

وأعلن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الظاهرة الفلكية التي ستحدث في سماء مصر اليوم 17 فبراير 2025 .

النجم سبيكا السماك الأعزل

وقال الدكتور أشرف تادرس: يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء .

الدكتور أشرف تادرس

وأضاف استاذ الفلك، أن هذا اللقاء السماوي الرائع يستمر طوال الليل، حيث يمكن لمتابعي السماء أن يراقبوا هذا التوازي المذهل بين القمر وسبيكا بالعين المجردة، دون الحاجة لأي معدات فلكية معقدة، يمكن الاستمتاع بهذا المنظر الفريد حتى شدة ضوء الشفق الصباحي، عندما يبدأ ضوء الشمس في اختراق السماء ليختفي المشهد الساحر.

ونوه رئيس قسم الفلك السابق، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

النجم سبيكا السماك الأعزل

ويستحق نجم سبيكا أن يكون محط اهتمام، إذ يعد من النجوم المتغيرة التي تشهد تقلبات في لمعانها، وهو أكبر بكثير من شمسنا، حيث يصل حجمه إلى 8 مرات حجم الشمس، وكتلته تتجاوز كتلة الشمس بحوالي 11 مرة، لكن الأهم من ذلك كله هو لمعانه، الذي يفوق لمعان الشمس بما يقارب 13.5 مرة، ومع هذه الأبعاد الهائلة، يبعد سبيكا عن الأرض مسافة مذهلة تقدر بحوالي 260 سنة ضوئية، مما يضيف بعدًا آخر من الإثارة لهذا الحدث السماوي .