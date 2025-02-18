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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"سان دوناتو" الإيطالية تخطط لإنشاء مستشفى متطور في القاهرة الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور كمال الغريبي، رئيس شركة GKSD القابضة للاستثمار، ورئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري.


وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي  لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوفد الإيطالي، معربًا عن تقديره لاهتمام مجموعة سان دوناتو بفتح قنوات استثمارية في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


 فرص الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المباحثات تناولت فرص الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم  والتدريب الطبي ، من خلال مشروع لإنشاء مستشفى جديد في القاهرة الجديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 140 سريرًا، وبتكلفة إجمالية 100 مليون دولار، مجهز بأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب خطة لإقامة جامعة  طبية عالمية تضم تخصصات طبية متعددة، بهدف إعداد كوادر طبية مؤهلة في مجالات الطب والتمريض.


من جانبه، أشاد الدكتور كمال الغريبي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز مستوى الخدمات الطبية، مؤكدًا حرص مجموعة "سان دوناتو" الإيطالية على الاستثمار في السوق المصري، وتوسيع نطاق التعاون بما يعزز التبادل المعرفي والخبرات الطبية بين البلدين.


شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشؤون الوقائية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.


كما ضم وفد مجموعة سان دوناتو الدكتور مسرور حاج، المدير العام لشركة GKSD القابضة للاستثمار، والسيد فرانسيسكو جالي، نائب رئيس الشركة، والسيد أتيليو تيوليميرو، المدير العام لشركة GKSD القابضة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة فيرديانا موراندو، المدير العام للشركة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس لوجي بيرتي، المدير التنفيذي للهندسة والتطوير والإنشاء بشركة GKSD القابضة للاستثمار.


يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية في البلاد.

العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الصحة والسكان الاستثمار وزير الصحة والسكان القطاع الصحي المصري سان دوناتو الإيطالية

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