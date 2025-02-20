شعبة الملابس الجاهزة تكشف مفاجأة عن مصدر المستعملة في مصر| شاهد

أكد الدكتور خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الملابس المستعملة التي تدخل مصر من الخارج يتم استيرادها بغرض التوزيع من خلال الجمعيات الخيرية.

وقال سليمان، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك معلومات غير دقيقة حول دخول الملابس المستعملة إلى مصر، حيث تقوم بعض الجمعيات بالتنسيق مع التجار لبيع هذه الملابس بدلاً من توزيعها مجانًا.

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن التجار المصريين يسافرون إلى الشارقة لشراء الملابس الجاهزة المهربة، ثم يتوجهون إلى السعودية، وبعد ذلك تدخل البضائع إلى مصر عبر جمرك سفاجا.

عروض الأوكازيون

وفيما يخص التخفيضات، أكد الدكتور خالد سليمان، أن جميع عروض الأوكازيون حقيقية وليست وهمية، مشددًا على أن المستهلك يمكنه الاستفادة من هذه العروض دون قلق.

وأشار إلى أن الملابس المهربة تمثل فقط 3% من حجم السوق المصري، لكنها تؤثر بسبب انخفاض أسعارها، موضحًا أن وزارة التموين عليها مسؤولية مراجعة المحلات والفواتير لضبط السوق.

ولفت إلى أن هناك مصانع داخل مصر تقوم بتقليد العلامات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تُباع عبر الإنترنت، وهو ما يستدعي تدخل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لمراقبة هذه الأنشطة.

وأكد أن الشعبة تشارك بخصومات تصل إلى 30% في معارض 'أهلاً رمضان'، وهي مبادرة مستمرة سنويًا لدعم المستهلكين.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن أولويات المستهلكين تغيرت بسبب ارتفاع الأسعار، مما أثر على القرارات الشرائية وفقًا لمستويات الدخل المختلفة.