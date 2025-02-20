أخبار التوك شو| رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين على الهواء.. بنوك تخفض الفائدة بين 1% و3% لتحقيق التوازن المصرفي

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات خلال الساعات الماضية، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من تكافل وكرامة، مؤكدا أنه سيجري عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن تشمل الزيادات الجديدة كل المستفيدين من تكافل وكرامة، وسيكون تنفيذ الزيادات قبل العام المالي الجديد.

قال الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري سيعقد غدًا اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي للحكومة عن تفاصيل مهمة خلال مؤتمر صحفي أمس، لعدد من الملفات المهمة وأبرزها الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إعلانه عن زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي .



أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة وضعت خطة شاملة للأنشطة الدينية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن إرسال 72 إمامًا إلى دول مختلفة لنقل صوت مصر في التلاوة وتعزيز التواصل الثقافي والديني بين الشعوب.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة بداية من شهر فبراير الجاري، مع استمرار هذا التراجع في الأيام المقبلة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تتفاوض بنجاح لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



علّقت الإعلامية فاتن عبدالمعبود على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة الإسبانية ولقائه مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ومع الملك فيليب السادس.

أشاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التي تطابق الموقف المصري وتقف ضد أي محاولات ضد تهجير الشعب الفلسطيني.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

علق الاعلامي تامر أمين، على تصريحات الفنانة نيللي كريم، الأخيرة بشأن الزواج، معبرا عن تقديره واحترامه لها.