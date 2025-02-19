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عوائد مجزية من البنوك.. أفضل شهادات ثلاثية قبل اجتماع المركزي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عوائد مجزية من البنوك.. أفضل شهادات ثلاثية قبل اجتماع المركزي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر يوم الخميس المقبل، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل الشهادات الادخارية التي تتيح لهم أعلى عائد على مدخراتهم. وتعتبر الشهادات الثلاثية ثابتة العائد، التي تمتد لفترة ثلاث سنوات، من أبرز الأوعية الادخارية التي توفر عائدًا ثابتًا طوال مدتها، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لكثير من المودعين.

طرق شراء الشهادات البنكية
 أتاحت البنوك  إمكانية شراء الشهادات الادخارية بطرق متعددة لتسهيل العملية على العملاء. يمكن شراء هذه الشهادات عبر القنوات الرقمية المختلفة مثل الإنترنت البنكي، الموبايل بانكنج، أو من خلال مراكز الاتصال التابعة للبنك، بالإضافة إلى إمكانية شرائها عبر ماكينات الصراف الآلي.

كما يمكن لحاملي الشهادات استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر على شرائها، مع احتساب سعر الفائدة اعتبارًا من اليوم التالي لإصدارها، مما يمنح العملاء مرونة مالية في حال الحاجة إلى السيولة.

أهم المعلومات عن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 
يختلف الحد الأدنى لشراء الشهادات الادخارية بين البنوك ، حيث يبدأ من ألف جنيه في بعض البنوك، بينما يصل في بنوك أخرى إلى 500 ألف جنيه. وفيما يلي قائمة بأفضل الشهادات الثلاثية ثابتة العائد التي تقدمها البنوك المصرية حاليًا:

1- البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية بعائد سنوي 21.5% ويصرف العائد شهريًا.

2- بنك مصر

شهادة القمة بعائد سنوي 21.5% ويصرف العائد شهريًا.

3- بنك التعمير والإسكان

الشهادة الماسية بعائد ثابت 21% سنويًا مع صرف العائد شهريًا.

شهادة Luxury بعائد ثابت 20% سنويًا ويصرف العائد سنويًا، أو عائد 18.5% سنويًا مع صرف العائد شهريًا.

4- بنك القاهرة

شهادة بريمو جولد بعائد ثابت 20% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

5- البنك العربي الأفريقي الدولي

شهادة ادخار أميرالد بعائد سنوي 19.25% مع صرف العائد سنويًا.

خيارات أخرى بعائد 19% نصف سنوي، 18.75% ربع سنوي، و18% شهريًا.

6- البنك الزراعي المصري

شهادة الخير الجديدة بعائد سنوي ثابت 19% شهريًا، أو 19.5% سنويًا.

7- بنك أبو ظبي التجاري مصر

شهادة اكسيلنسي بعائد ثابت 20% شهريًا، 20.25% ربع سنويًا، أو 16% يوميًا.

شهادة أموالي بعائد 19% شهريًا، 19.25% ربع سنويًا، و19.50% سنويًا.

8- بنك QNB

شهادة ثلاثية بعائد سنوي ثابت 18.5% شهريًا، 18.55% ربع سنويًا، 18.60% نصف سنويًا، و18.66% سنويًا.

 يترقب المستثمرون والمودعون قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة لمعرفة مدى تأثيرها على أسعار الفائدة، والتي قد تنعكس على الشهادات الادخارية مستقبلاً. في ظل هذه التوقعات، تبقى الشهادات الثلاثية ذات العائد المرتفع من أفضل الخيارات للحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

مع استمرار المنافسة بين البنوك المصرية لجذب العملاء عبر تقديم شهادات بعوائد مرتفعة، يظل القرار النهائي بيد المستثمر الذي يبحث عن أفضل العوائد وفقًا لاحتياجاته المالية وأهدافه الاستثمارية.

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