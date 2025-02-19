أبرزها إعمار غزة دون تهجير| فاتن عبد المعبود تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا

علقت الإعلامية فاتن عبدالمعبود على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة الإسبانية ولقائه مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ومع الملك فيليب السادس.

وقالت فاتن عبدالمعبود خلال تقديم برنامجها «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزعيمان عقدا جلسة مباحثات بمشاركة وفد البلدين، حيثُ تناولت الجلسة تطورات العلاقات الثنائية.

وأضافت أن الجلسة تناولت الجلسة أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في عدد كبير من المجالات، ومن بين هذه الاتفاقيات التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي مع ملك إسبانيا، أطلق عدد من الرسائل أبرزها، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، كما شدد على دور المجتمع الدولي في دعم خطة إعمار غزة دون تهجير وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة.

وأوضحت أن من الرسائل أيضًا الدعم المصري الثابت للشعب السوري وضرورة بدء عملية سياسية شاملة، وعلى الجانب الأخر أكد ملك إسبانيا اتفاق المملكة الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

واختتمت أن ملك إسبانيا أكد، أن مدريد ستدعم كل ما يصدر عن القمة العربية المرتقبة والمقرر أن تستضيفها مصر في 4 مارس المقبل، كما أن الرئيس السيسي وجه دعوة إلى الملك فيليب السادس لزيارة مصر والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير».