أحمد موسى: رئيس وزراء إسبانيا يؤكد رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني .. ويشيد بمواقف مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رئيس وزراء إسبانيا أعرب عن رفض بلاده التام لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء إسبانيا أشاد بمواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطيني.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن المواقف بين مصر وإسبانيا تتطابق بشكل كامل في رفض التهجير للفلسطينيين، مما يعكس التنسيق الوثيق بين البلدين في القضايا العربية والدولية.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شرح اليوم خطة إعادة إعمار غزة، موضحًا أن الرئيس السيسي شدد على أن إعادة الإعمار ستكون بدون تهجير للشعب الفلسطيني.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا أن مصر ترفض تمامًا تهجير الشعب الفلسطينيين من أراضيهم، وأن غالبية دول العالم تبنت هذا الموقف المصري الرافض للتهجير.

وأشار موسى أيضًا إلى أنه سيتم عقد قمة مصغرة في السعودية للتوصل إلى توافق عربي حول هذا الموقف قبل القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة.