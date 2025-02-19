أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد على إعادة إعمار غزة بدون تهجير للفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شرح اليوم خطة إعادة إعمار غزة، موضحًا أن الرئيس السيسي شدد على أن إعادة الإعمار ستكون بدون تهجير للشعب الفلسطيني.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أضاف موسى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا أن مصر ترفض تمامًا تهجير الشعب الفلسطينيين من أراضيهم، وأن غالبية دول العالم تبنت هذا الموقف المصري الرافض للتهجير.

وأشار موسى أيضًا إلى أنه سيتم عقد قمة مصغرة في السعودية للتوصل إلى توافق عربي حول هذا الموقف قبل القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة.