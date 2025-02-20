رد غير متوقع من جوارديولا بعد هزيمة السيتي أمام ريال مدريد بثلاثية

أكد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن فريقه لم يستحق التأهل على حساب ريال مدريد إلى دور الـ16 في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأكد بأن فريق ريال مدريد يضم العديد من النجوم المميزين، وليس كيليان مبابي وحده ، وأن الفريق يمتلك تشكيلة قوية قادرة على المنافسة بأعلى المستويات، حيث يضم لاعبين قادرين على صنع الفارق في المباريات الحاسمة.

وأشار إلى أن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي كانا من العوامل الحاسمة في تحقيق النتائج الإيجابية، مما يثبت أن نجاح الفريق لا يعتمد على لاعب واحد فقط.

تأهل ريال مدريد كان مستحقًا تمامًا، فقد أظهر الفريق شخصية البطل وأثبت جدارته من خلال الأداء القوي والروح القتالية.

واختتم حديثه بأن العمل الجماعي والالتزام الخططي ساهما في تحقيق هذا الإنجاز، ليؤكد ريال مدريد مرة أخرى أنه فريق لا يعرف الاستسلام، وقادر دائمًا على المنافسة على أعلى المستويات ،وأن موسمنا لم ينته بعد، نستهدف الفوز على ليفربول ثم الفوز في المباراة التالية، ونأمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.