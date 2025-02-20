لخلافة محمد صلاح .. ليفربول يوجه أنظاره نحو «ميسي اليابان»

أكد تقرير صحفي، اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع تاكيفوسا كوبو المٌلقب بـ “ميسي اليابان” لاعب ريال سوسيداد الإسباني، تحسبا لرحيل النجم المصري محمد صلاح، الوسم المقبل.

وذكر موقع “fichajes” الإسباني، أن تاكيفوسا كوبو هو الهدف الأول لنادي ليفربول، الموسم المقبل، لملء الفراغ الذي قد يتركه صلاح إذا انتقل في الدوري السعودي.

وأضاف أن تاكيفوسا كوبو نال اهتمام أرني سلوت مدرب ليفربول، في ظل قدرته المميزة على المرواغة والإبداع في خط الهجوم.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن محمد صلاح منفتح تمامًا على فكرة البقاء في ليفربول، لكنه يشترط زيادة على راتبه الأسبوعي الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني، وتحاول جميع الأطراف بشكل يائس التوصل إلى اتفاق خلف الكواليس.