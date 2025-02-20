تعالي أعلمك السواقة .. السجن المشدد 7 سنوات لـ سائق توك توك تحـ.ـرش بطالبة في أسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سائق توك توك ، بالسجن المشدد7 سنوات لقيامه بالتـ.ـحرش بطالبة أثناء استقلالها معه التوك توك لتوصيلها للدرس بقرية المندرة بمركز ديروط .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 33920 لسنة 2024 جنايات ديروط إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط من " سارة . أ . ن " 15 عاما ، طالبة بالثانوية العامة، مقيمة قرية المندرة بمركز ديروط ، اتهمت " عمرو . ش . م " 33 عاما سائق توك توك بالتـ.ـحرش بها أثناء استقلالها معه لتوصيلها للدرس .

وكشفت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء استقلالها التوك توك الخاص بالمتهم " عمرو . ش . م " لتوصيلها لحضور الدرس وأثناء عودتهم وجد المتهم مزلقان السكة الحديد مغلق وقال لها الطريق مغلق سوف يسلك طريقا أخر وأثناء سيرهما توقف بالتوك توك واجبرها على الجلوس بجواره على كرسي قيادة التوك توك بحجة تعليمها القيادة وقام بوضع يديه على جسمها وتقبيلها عنوة وتمكنت من الهرب منه بعد استغاثتها بالأهالي.

وتوصلت تحريات النقيب علي خالد معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط ، إلى صحة أقوال المجني عليها وأضافت التحريات أن المتهم يشتهر بأنه سيئ السمعة ومن أرباب السوابق حيث سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة وقام باستدراج المجني عليها إلى طريق محور ديروط الجديد لكونه منطقة خالية من المارة وقام بالتحرش بها عن طريق ملامسة جسدها بيده وتقبيلها عنوة .