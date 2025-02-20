في أزمة "هيرموسو".. تغريم روبياليس 20 يورو يوميا لمدة 18 شهرا

أصدر القضاء الإسباني، اليوم الخميس، حكمًا بتغريم لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، في قضية تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن القضاء الإسباني حكم بإلزام روبياليس بدفع غرامة قدرها 20 يورو يوميا لمدة 18 شهرا، بسبب تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو دون موافقتها في حفل توزيع الميداليات في نهائي كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023، والذي فاز به المنتخب الإسباني.

ويبلغ إجمالي قيمة الغرامة 10800 يورو، ويحظر الحُكم على رئيس الاتحاد الإسباني السابق الاقتراب من لاعبة كرة القدم هيرموسو في دائرة نصف قطرها 200 متر ، والتواصل معها لمدة عام .

وبرأ القاضي روبياليس من جريمة الإكراه، وكذلك المتهمين الثلاثة الآخرين: خورخي فيلدا، وألبرت لوك، وروبين ريفيرا.