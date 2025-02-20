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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشان صحتك .. اعرف علاج أورام المخ الحميدة

المخ
المخ
اسماء محمد

تعد اورام المخ من المشكلات الصحية التي تعرض صاحبها للمعاناة من مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

ووفقا لما جاء في  موقع مركز إم دي أندرسون للسرطان التابع لجامعة تكساس للصحة في سان أنطونيو.

 قد يوصي طبيبك بالانتظار إذا لم تظهر عليك أي أعراض وكان الورم لا يشكل خطرًا كبيرًا على صحتك.

تعالج أورام المخ الحميدة بالجراحة أو العلاج الإشعاعي وقد يوصي طبيبك بمجموعة من العلاجات:

الجراحة: يستخدم التصوير المتقدم والأدوات المحوسبة لرسم خرائط لمناطق الدماغ التي تؤدي وظائف حيوية (مثل الكلام). 

 يقوم الجراح بإجراء جراحات معقدة بأمان ونقوم بإزالة بعض الأورام من خلال الفم أو الأنف (وتسمى الجراحة بالمنظار)، مما قد يسهل عملية تعافيك.


العلاج الإشعاعي: نقدم العلاج الإشعاعي التجسيمي، وهو طريقة متطورة لعلاج أورام المخ دون جراحة.

 تقوم آلات قوية بتشكيل حزم الطاقة على شكل الورم المحدد، مما يساعد على حماية الأنسجة السليمة. لا يعاني العديد من المرضى من أي آثار جانبية للعلاج الإشعاعي التجسيمي .
العلاجات الداعمة: إذا كان العلاج يجعل التحدث أو تناول الطعام أو أي جانب آخر من جوانب الحياة أكثر صعوبة فسيقدم الطبيب العلاجات الداعمة.


العلاج الكيميائي: في بعض الحالات، قد نوصي بالعلاج الكيميائي لتقليص حجم الورم قبل الجراحة ولا يُستخدم العلاج الكيميائي عادةً لعلاج أورام المخ غير السرطانية وقد تحتاج إلى متابعة طويلة الأمد لتقييم كيفية نمو الورم أو تغيره بمرور الوقت. 

يمكن أن تمكننا هذه المتابعة من اكتشاف تكرار الورم (عودة الورم في مرحلة ما بعد العلاج الناجح).
 

المخ أورام المخ علاج اورام المخ الحميدة

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