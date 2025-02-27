عضو الشعب الجمهوري ببني سويف يطلق مبادرة «رحمة وسند»

أطلق المستشار عمرو رشوان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الشعب الجمهوري وابن قرية بني مؤمنة بمحافظة بني سويف ، اليوم مبادرته الخيرية «رحمة وسند»، التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتضمن المبادرة توزيع أكثر من 3000 كرتونة سلع غذائية، بالإضافة إلى 1000 كيلو جرام من اللحوم، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز جهود التكافل لمواجهة التحديات الاقتصادية.

كما تتماشى هذه المبادرة مع الجهود الوطنية المبذولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بآليات تضمن العدالة والشفافية.

وأكد المستشار عمرو رشوان أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لهذه التوجيهات، مشددًا على حرصه على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم وفق آلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكل شفافية وسهولة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تزامنًا مع احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي، في تأكيد على أهمية التكافل المجتمعي ودور المبادرات الإنسانية في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة من الأنشطة الإنسانية التي يحرص المستشار رشوان على تنفيذها بشكل دوري، انطلاقًا من إيمانه العميق بدور المسؤولية المجتمعية في تحقيق التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.