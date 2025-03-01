وفاة لاعب يوفينتوس السابق بعد صراع مع المرض

توفي نيكو هيدابجو لاعب كرة القدم الإسباني، لاعب يوفنتوس السابق عن عمر يناهز 32 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلن نادي غرناطة الإسباني، في بيان رسمي، وفاة هيدالجو، الذي لعب للفريق في فترة سابقة من مسيرته الكروية.

وتابع نادي غرناطة في بيانه: “نحن حزين للغاية على وفاة نيكو هيدالجو، الذي كان جزءًا من عائلتنا في غرناطة. رحل صديقنا ومحاربه الشجاع، الذي خاض معركة طويلة وصعبة ضد مرض السرطان”.

بدأ هيدالجو مسيرته الكروية في نادي موتريل، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية الشباب في غرناطة، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الأول.

خلال مسيرته الكروية، لعب هيدالجو أيضًا لناديي قادش وراسينج، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.