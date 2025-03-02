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العوضي في فخ رامز جلال.. وسؤال مفاجئ عن ياسمين عبدالعزيز يحرجه على الهواء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العوضي في فخ رامز جلال.. وسؤال مفاجئ عن ياسمين عبدالعزيز يحرجه على الهواء

أحمد العوضي
أحمد العوضي

العوضي في فخ رامز جلال.. وسؤال مفاجئ عن ياسمين عبدالعزيز يحرجه على الهواء!

أحمد العوضي ضحية رامز جلال.. وسؤال "ياسمين عبد العزيز" يفجّر الموقف على الهواء!

ظهر الفنان أحمد العوضي ضيفًا في أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "MBC مصر".

وخلال الحلقة، وجّه رامز جلال سؤالًا للعوضي قائلًا: "لسه بتحب ياسمين؟"، إلا أن أحمد العوضي رفض الرد، واكتفى بالتعليق للمصور قائلًا: "صور يا عم".

يُذكر أن برومو برنامج "رامز إيلون مصر" 2025 كشف عن مجموعة من الضيوف الذين وقعوا ضحية لمقالب رامز جلال، ومن بينهم الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر، والفنان أحمد العوضي، والفنانة فيفي عبده، والمطرب حسام حبيب، والفنان محمد عبد الرحمن، ولاعب الأهلي إمام عاشور، والفنان نور النبوي، إلى جانب عدد آخر من نجوم الفن والرياضة.

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