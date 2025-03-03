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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

إلهام شاهين تثير الجدل من جديد.. "الصلاة مش لازم تكون فورًا"

إلهام شاهين
إلهام شاهين
مروج حسني

أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها خلال استضافتها في برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب.

https://youtube.com/shorts/ptoAAxUblq4
 

تحدثت عن موقف سابق رفضت فيه التوقف عن التصوير لأداء الصلاة فورًا، مؤكدة أن الصلاة يمكن تأجيلها.


 

كما كشفت عن سبب عدم إنجابها، مشيرة إلى انشغالها بالفن، وصرّحت بأن شهرتها أثارت مخاوف الرجال منها.


 

وفيما يتعلق بحياتها العاطفية، اعترفت بزواجها سرًا من رجل متزوج دون علم زوجته، مؤكدة أنها لم تخالف الشرع تصريحاتها أثارت تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/ptoAAxUblq4

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين تصريحات إلهام شاهين إلهام

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