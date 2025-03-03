إلهام شاهين تثير الجدل من جديد.. "الصلاة مش لازم تكون فورًا"

أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها خلال استضافتها في برنامج “سابع سما” مع الإعلامية راغدة شلهوب.

https://youtube.com/shorts/ptoAAxUblq4



تحدثت عن موقف سابق رفضت فيه التوقف عن التصوير لأداء الصلاة فورًا، مؤكدة أن الصلاة يمكن تأجيلها.





كما كشفت عن سبب عدم إنجابها، مشيرة إلى انشغالها بالفن، وصرّحت بأن شهرتها أثارت مخاوف الرجال منها.





وفيما يتعلق بحياتها العاطفية، اعترفت بزواجها سرًا من رجل متزوج دون علم زوجته، مؤكدة أنها لم تخالف الشرع تصريحاتها أثارت تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/ptoAAxUblq4