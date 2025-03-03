كيا تكشف النقاب عن PV5 الكهربائية الجديدة بحجم عملاق| صور

تواصل كيا الكورية الجنوبية تعزيز تألقها في عالم السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة العملاقة التي تحمل اللقب PV5، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة الفان كبيرة الحجم مع طرحها بعدد من التقنيات والتجهيزات.

تأتي السيارة كيا PV5 الجديدة بمظهر خارجي ينافس أيقونة فولكس فاجن ID.Buzz، وتعتمد السيارة على إطلالة عصرية، مع مصابيح بتقنية LED، وزجاج أمامي كبير، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، وباب خلفي كبير.

كيا PV5 الجديدة

ترتكز السيارة كيا PV5 على جنوط رياضية كبيرة الحجم، ظهرت باللون الاسود مع تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى دعامات جانبية ناحية العتبات، صادم أمامي معزز ببعض اللمسات الرياضية، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.70 متر.

القدرات الفنية للسيارة كيا PV5 الجديدة

تعتمد السيارة كيا PV5 على محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، أي ما يعادل 163 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

كيا PV5 الجديدة

بطارية سعة 71.2 كيلووات

تأتي السيارة كيا PV5 بقدرات فنية تعتمد على بطارية سعة 71.2 كيلووات في الساعة، مع القدرة على الشحن من 10% إلى 80% خلال فترة زمنية تستغرق 30 دقيقة فقط، بينما يصل مدى السير لهذه المركبة إلى 400 كيلومتر للشحنة الواحدة.

تجهيزات مميزة لسيارة كيا PV5

تضم السيارة كيا PV5 عدد من التجهيزات الداخلية منها، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، لوحة بيانات الكترونية، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد كهربائية، أماكن للأكواب، مساحات تخزين.

كيا PV5 الجديدة

زودت السيارة كيا PV5 بزجاج كهربائي، إضاءة محيطة، مرايات بتحكم كهربائي، بالاضافة إلى مجموعة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، كاميرا للمتابعة، إلى جانب تزويد السيارة بحزمة من تقنيات الحماية ابرزها الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المتطورة.