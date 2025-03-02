أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان «أوتوماتيك» تبدأ من 695 ألف جنيه.. سيارة عائلية «أعلى فئة» وبأقل سعر للمستعمل

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أسعار السيارات المستعملة وكسر الزيرو، وأشهر السيارات السيدان في السوق المصري، مع أخبار عالمية تتعلق بأحدث وأسرع السيارات.

تسارع مميز وأداء رياضي .. ماذا تقدم أحدث سيارات فيراري دودتشي تشيليندري؟

تعتبر السيارة صاحبة اللقب دودتشي تشيليندري سبايدر، هي أحدث سيارة تحمل شعار الحصان الواثب فيراري من طرازات V12، والتي قد تبدو بديلًا للسيارة فيراري 812 سوبر فاست، مع طرحها بإطلالة السقف المكشوف صاحب الطابع الرياضي.

بأرخص سعر .. نيسان سنترا كسر زيرو موديل 2025

قدمت نيسان اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين السيارات الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ suv متعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان، بالاضافة إلى عائلة السيدان الشهيرة، ومنها السيارة سنترا.

سيارة إيجل العائلية "أوتوماتيك" فتحة سقف .. بهذا السعر

يقدم الصانع الصيني مجموعة من السيارات المتنوعة، منها طرازات ايجل وعلى رأسها السيارة 580، والتي تجمع بين الطابع العائلي، بالاضافة إلى التصميم الرياضي من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام suv.

5 سيارات سيدان "أوتوماتيك" تبدأ من 695 ألف جنيه .. صور

استطاعت فئة السيدان أن تكتسب شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى أبعادها المتقاربة نسبيًا، بالاضافة إلى الجانب العائلي حيث تتسع إلى 5 مقاعد، مع التجهيزات الخاصة بكل إصدار وصانع.

بروتون بيرسونا 2012 "فبريكا" أوتوماتيك .. بأقل سعر للمستعمل

استطاعت سيارات بروتون الماليزية أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة لما قدمته من إصدارات متنوعة، منها السيارة الشهيرة بروتون بيرسونا موديل 2012.

