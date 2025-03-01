قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه
ماذا تعرف عن المقام المحمود يوم القيامة؟
رمضان 2025 .. هل توجد إجازات رسمية؟ وهذه مواعيد العطلات الأسبوعية في الشهر
أحمد موسى عن الإفطار الجماعي في غزة: شعب متمسك بأرضه لن يتركها
طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها
شقيقي رفض دخولي الفن.. عايدة رياض تنهار وتدخل في نوبة بكاء على الهواء| تفاصيل
أميرة بدر تحرج حمادة هلال: الغناء حلال ولا حرام .. وهذا رد الفنان
أحمد موسى: محمد أبو العينين شرح لرئيس الوزراء آلية العمل بمصانع كليوباترا
بصحبة أبو العينين.. أحمد موسى يعلق على جولة رئيس الوزراء في مصانع كليوباترا
تحت أنظار مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح بليموث بثلاثية ويبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد
ريال مدريد يخسر من ريال بيتيس في الدوري الإسباني
حلبة ملاكمة.. تعليق قوي من أحمد موسى على مشادة ترامب وزيلينسكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأرخص سعر .. نيسان سنترا كسر زيرو موديل 2025

نيسان سنترا 2025
نيسان سنترا 2025
صبري طلبه

قدمت نيسان اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين السيارات الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ suv متعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان، بالاضافة إلى عائلة السيدان الشهيرة، ومنها السيارة سنترا.

ورصدت السيارة نيسان سنترا في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعدد كيلومتر لا يتخطى الـ 900 كم، وضمن موديلات 2025 الفئة عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا.

نيسان سنترا 2025 

وجاءت هذه السيارة بسعر يبلغ 940 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية، إلى جانب الهيكل الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل.

الأداء الفني للسيارة نيسان سنترا 2025 

 

تستمد السيارة نيسان سنترا 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات cvt أوتوماتيكي الاداء بقدرات الدفع الأمامي.

نيسان سنترا 2025 

وتصل السيارة نيسان سنترا 2025 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 180 كيلومتر في الساعة.

مواصفات وتجهيزات سيارة نيسان سنترا 2025 

 

تضم السيارة نيسان سنترا 2025 مجموعة كبيرة من التجهيزات ابرزها، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بالاضافة إلى فرامل abs بنظام مانع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مع وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

نيسان سنترا 2025 

وزودت السيارة من الداخل بنظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومدخل aux، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية، ونجد بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة مع زر تشغيل وإيقاف المحرك من الداخل.

نيسان سوق المستعمل سنترا كسر زيرو نيسان سنترا 2025 أسعار نيسان سنترا 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

اكرم توفيق

تطور مفاجئ في ملف أكرم توفيق مع النادي الأهلي | خاص

وزير الصحة

جولة مفاجئة لوزير الصحة.. غياب كل أطباء الطواريء بمستشفي المقطم

عبد الحفيظ وبن شرقي

أشرف بن شرقي يكشف عن اللاعب الذي شجعه للانتقال للأهلي

حمو بيكا

حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه

ترشيحاتنا

بط بالبرتقال

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل البط بالبرتقال

الشيخوخة المبكرة

حاسس أنك عجزت وانت لسة في منتصف العمر .. اعرف السبب

السوبيا

اعرفي الأسرار..طريقة عمل السوبيا زى المحلات بخطوات سهلة

بالصور

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي ولذيذ

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي

متكامل وصحي.. سحورك في اليوم الثاني من رمضان

سحور متوازن وصحي لليوم الثاني من رمضان
سحور متوازن وصحي لليوم الثاني من رمضان
سحور متوازن وصحي لليوم الثاني من رمضان

أرخص نوع سمك يحتوى على كم كبير من الفوائد .. اكتشف ماهو

الاسماك
الاسماك
الاسماك

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

اصابة احمد السقا بسبب العتاولة

اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد