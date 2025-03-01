بأرخص سعر .. نيسان سنترا كسر زيرو موديل 2025

قدمت نيسان اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين السيارات الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ suv متعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان، بالاضافة إلى عائلة السيدان الشهيرة، ومنها السيارة سنترا.

ورصدت السيارة نيسان سنترا في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعدد كيلومتر لا يتخطى الـ 900 كم، وضمن موديلات 2025 الفئة عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا.

نيسان سنترا 2025

وجاءت هذه السيارة بسعر يبلغ 940 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية، إلى جانب الهيكل الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل.

الأداء الفني للسيارة نيسان سنترا 2025

تستمد السيارة نيسان سنترا 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات cvt أوتوماتيكي الاداء بقدرات الدفع الأمامي.

نيسان سنترا 2025

وتصل السيارة نيسان سنترا 2025 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 180 كيلومتر في الساعة.

مواصفات وتجهيزات سيارة نيسان سنترا 2025

تضم السيارة نيسان سنترا 2025 مجموعة كبيرة من التجهيزات ابرزها، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بالاضافة إلى فرامل abs بنظام مانع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، مع وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

نيسان سنترا 2025

وزودت السيارة من الداخل بنظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومدخل aux، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية، ونجد بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة مع زر تشغيل وإيقاف المحرك من الداخل.