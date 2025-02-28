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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة أوروبية موديل 2016 "أوتوماتيك" بأرخص سعر

بيجو 301
بيجو 301
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عدد من الطرازات الأوروبية ومنها إصدارات الاسد الفرنسي بيجو، وتعتبر السيارة 301 واحدة من أرخص السيارات الفرنسية التي طرحت محليًا وذلك عن فئة السيدان.

وظهرت السيارة بيجو 301 موديل 2016 في السوق المصري للسيارات المستعملة، وتتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل، مع حالة فنية جيدة، وبسعر يبلغ 420 ألف جنيه، وننصح دومًا بأهمية الفحص الشامل، قبل شراء أي سيارة مستعملة، مع أهمية مراجعة متوسط سعرها في السوق.

بيجو 301

القدرات الفنية لمحرك السيارة بيجو 301

تعتمد السيارة بيجو 301 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع إنتاج قوة قدرها 115 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 301

تجهيزات السيارة بيجو 301 

تحتوي السيارة بيجو 301 على نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مكيف هواء، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايات جانبية بتحكم كهربائي، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية.

بيجو 301

تصميم السيارة بيجو 301 

تأتي السيارة بيجو 301 بتصميم السيدان، مع مصابيح حادة الشكل وعدد 5 أبواب عند حساب سعة التخزين الخلفية، والتي تقدر بحوالي 506 لتر، ونسبة طول كلي تقدر بـ 4445 مم، و1953 مم للعرض الكلي، وبارتفاع كلي يبلغ 1474 مم.

سوق المستعمل بيجو بيجو 301 بيجو 301 موديل 2016 سعر بيجو 301 موديل 2016

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