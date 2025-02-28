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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أشهر سيارة عائلية يابانية موديل 2022 بهذا السعر | صور

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر
صبري طلبه

استطاعت السيارات العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، ومن أبرز تلك الاصدارات هي النسخة الشهيرة ميتسوبيشي اكسابندر.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ مليون و30 ألف جنيه، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

ميتسوبيشي اكسابندر

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الهيكل الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى القدرات الميكانيكية، كما ننصح بمراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل.

ميتسوبيشي اكسابندر

تجهيزات ومواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر على ريموت تحكم، قفل مركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتحكم كهربائي للمرايات، زجاج خلفي مظلل، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، شاشة داخلية تعمل باللمس، مدخل AUX و USB، نظام مانع السرقة.

ميتسوبيشي اكسابندر

زودت أيضًا السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بوسائد هوائية للحماية، وفرامل بنظام ABS مانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهول عملية الاصطفاف، مقصورة داخلية تتسم بالرحابة 7 مقاعد، مكيف هواء ثنائي.

ميتسوبيشي اكسابندر

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 

تستمد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 104 حصانا و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وتأتي السيارة بمتوسط استهلاك للوقود بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

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