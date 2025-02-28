بحالة اقرب للزيرو .. أرخص سيارة كروس أوفر صينية بهذا السعر| صور

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرازات، منها فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى الطابع الرياضي والارتفاع المناسب، بالاضافة إلى التجهيزات والكماليات الخاصة بكل طراز.

وتعتبر السيارة شيري تيجو 4 برو واحدة من أرخص السيارات التي طرحت في مصر، وظهرت إحدى هذه الاصدارات في السوق المصري للسيارات ولكن بحالة أقرب إلى الزيرو، حيث لم تقطع سوى كيلومترات بسيطة لا تتخى 200 كم.

شيري تيجو 4 برو

رصدت إحدى سيارات شيري تيجو 4 برو موديل 2025 في السوق المصري بسعر يبلغ 990 ألف جنيه، ضمن فئات LUXURY الأعلى تجهيزًا، وننصح دومًا بمتابعة أسعار السيارات جيدًا، واتباع عملية الفحص الفني الشامل.

تجهيزات السيارة شيري تيجو 4 برو

دعمت السيارة شيري تيجو 4 برو بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف، مرايات كهربائية ضم، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تتيح عمليات التحكم في الأوامر الصوتية، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ.

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بوسائد هوائية للحماية، حساسات ركت خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا، فرامل بنظام ABS مانع الانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، وبرنامج الثبات الالكتروني، مع إضاءة خارجية LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، جنوط رياضية.

شيري تيجو 4 برو

تستمد السيارة شيري تيجو 4 برو قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 111 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.