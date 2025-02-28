سعر ومواصفات جي ايه سي ايمكو 2025 في السعودية .. صور

تعزز جي ايه سي من تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح نسختها الجديدة ايمكو موديل 2025، والتي تنطلق عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية.

القدرات الفنية لمحرك السيارة جي ايه سي ايمكو 2025

زودت السيارة جي ايه سي ايمكو 2025 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 177 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة، و 270 نيوتن متر عند 1,400 و 4,500 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي 7 نقلات DCT، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات FWD.

جي ايه سي ايمكو 2025

تجهيزات ومواصفات السيارة جي ايه سي ايمكو 2025

ترتكز السيارة جي ايه سي ايمكو 2025 على جنوط رياضية قياس 19 بوصة، وتضم واجهة أمامية حادة ذات مصابيح LED، شبكة عصرية، فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية بخاصية الطي الكهربائي، مقابض مخفية للأبواب، حساسات حركة، كاميرا 360 درجة، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

جي ايه سي ايمكو 2025

زودت السيارة جي ايه سي ايمكو 2025 بعدد 6 وسائد هوائية، مكابح الطوارئ الذاتية، خاصية الحفاظ على المسار، مثبت سرعة متكيف، شاشة ترفيه قياس 10.1 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة LCD للعدادات قياس 7 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي، نوافذ كهربائية، إضاءة محيطة.

جي ايه سي ايمكو 2025

سعر السيارة جي ايه سي ايمكو 2025 في السعودية

تقدم السيارة جي ايه سي ايمكو 2025 في السوق السعودي عبر فئة GL، بسعر يبلغ 100 ألف و395 ريال سعودي.