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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 849 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
صبري طلبه

استطاعت فئة الهاتشباك أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى عناصر التصميم صغيرة الحجم ذات الابعاد المتقاربة نسبيًا، بالاضافة إلى التجهيزات والمواصفات الخاصة بكل طراز، ويضم السوق المصري عدد كبير منها نستعرضها في هذا التقرير.

سوزوكي سويفت

1 - سوزوكي سويفت

 

تستمد السيارة سوزوكي سويفت 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 81 حصانا و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

تقدم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 في السوق المصري بسعر 849.900 جنيه.

أوبل كورسا

2 - أوبل كورسا

 

تعتمد السيارة أوبل كورسا 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع 8.7 ثانية وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2025 نحو 1,280,000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

3 - ميتسوبيشي ميراج

 

زودت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 بمحرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 بسعر 805,000 جنيه.

ميني كوبر

4 - ميني كوبر

 

زودت السيارة ميني كوبر بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 156 حصانا و230 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيك، بالاضافة إلى محرك بقوة 204 حصانا سعة 2000 سي سي تيربو، ومحرك اخر بقوة 218 حصانا.

تبدأ أسعار السيارة ميني كوبر 2025 من 2,250,000 جنيه إلى 2,980,000 جنيه.

سيات ابيزا 

5 - سيات ابيزا 

 

تعتمد السيارة سيات ابيزا 2025 على محرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 115 حصانا و200 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بحوالي 9.5 ثانية وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

يتراوح سعر السيارة سيات ابيزا 2025 بين 1,320,000 جنيه و 1,370,000 جنيه.

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