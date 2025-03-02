سعر الريال السعودي مقابل الجنيه رسميا

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في أول تعاملات الأسبوع الجاري، بجميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الريال السعودي ختام تعاملات اليوم الاحد ثاني أيام شهر رمضان 2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الريال السعودى في البنوك اليوم

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

13.49 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى

13.44 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.44 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

13.46 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى cib

13.47 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.16 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك البركة

13.42 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

13.44 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.51جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.51جنيه للبيع

متوسط سعر بيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.46 جنيه

سعر اليورو في الجمارك الريال السعودي اليوم الأحد

13.46جنيه