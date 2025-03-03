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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض

عمرو عثمان
عمرو عثمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية ،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأكد أنه على مدار عام 2024  تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164  ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة  موجها الشكر الي  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي اهتمام بالغ بعلاج  أبنائنا ممن يتعرضون للوقوع ببراثين الادمان  وحتي يتم علاجهم وتأهيلهم من الادمان وإدماجهم في المجتمع مرة اخري وذلك يقدم بالمجان تماما وتتحمله الدولة بالكامل .

وأشار عثمان إلى دعم الصندوق فى تنفيذ الأنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ،موجها الشكر للقائمين على الصندوق.

وكان قد حرص مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مشاركة المتعافين لعب تنس الطاولة داخل مركز العزيمة وذلك خلال تفقده مركز العزيمة بمدينة بورفؤاد الأسبوع الماضي بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  واللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، واثني وزير الشباب علي الخدمات المقدمة للأشخاص المتلقين العلاج من الإدمان  منذ دخولهم المركز   لتلقي العلاج وحتي استعاده عافيتهم من الادمان والعلاج التام  الذى  يقدمه الصندوق  لهم مجاناً وبدون اي مقابل.

ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد أحد  المراكز العلاجية الذى افتتحه عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية  ضمن 3 مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تابعين لصندوق مكافحة الإدمان ليصل إجمالى عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن “16023” إلى 34 مركزا فى 19 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز عام 2014 ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً ووفقا للمعايير الدولية .

تعاطي المخدرات عمرو عثمان صندوق الادمان المتعافين من الادمان

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