إلهام شاهين عن برنامج رامز جلال: مكنتش أعرف بس شعرت بوجود مقلب

كشفت الفنانة القديرة إلهام شاهين عن تفاصيل مشاركتها في برنامج رامز جلال الجديد " رامز ايلون مصر " ، لأول مرة .

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لصدي البلد : هذه أول مرة أقع ضحية لـ رامز جلال، فلم يستطع إيقاعي كل تلك السنوات، وفى الحقيقة إنني لم أغضب، بل شعرت أنني فى مغامرة، ولم أكن علي علم بالمقلب قبل السفر ، ولكن شعرت حين وصلت وعلمت بوجود رامز جلال أن هناك مقلبا سيحدث.

وتخوض الفنانة الهام شاهين الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.