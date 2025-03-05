«تمريض كفر الشيخ» تكرم طلابها المتميزين رياضيًا | صور

كرَّمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، اليوم، طلابها المتميزين في الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار دعم الكلية للأنشطة الطلابية وتشجيع التفوق الرياضي، وتقديراً لجهودهم وإنجازاتهم المتميزة خلال العام الدراسي الحالي.

وأشادت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد الكلية، بالأداء المتميز لطلاب الكلية في مختلف البطولات والمسابقات، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعكس مدى التزام الطلاب وتفانيهم في الجمع بين التفوق الأكاديمي والرياضي.

وأضافت عميد الكلية أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الكلية على دعم الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم.

كما أكدت أن الكلية ستواصل دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير مهارات الطلاب وقدراتهم في مختلف المجالات.