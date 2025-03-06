.لمرضى الضغط والسكر.. نصائح خلال فترة الصيام

هناك بعض النصائح التي يجب على مرضى السكر وارتفاع الضغط الانتباه لها خلال ساعات الصوم كذلك يجب مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان لمعرفة وتحديد مدى قدرة الشخص المريض على الصيام ، لذا قدم الدكتوراحمد محمد الصاوى استشارى أمراض الباطنة والكلى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، نصائح لمرضى السكر والضغط خلال فترة الصيام..
أهم النصائح لمرضى السكري في رمضان:
1-تجنب التمارين الشاقة أثناء الصيام
2-اتباع نظام غذائي صحي
3-تناول الأطعمة التي يمتصها الجسم خلال الإفطار
4-تأخير وجبة السحور
5-تجنب الإكثار من تناول الحلويات والسكريات
6-شرب كمية كافية من الماء (7-8 أكواب).
أهم النصائح لمرضى الضغط المرتفع في رمضان..
1-تناول السوائل والمياه والفواكه عالية الألياف
2-عدم التدخين طوال وقت الإفطار والسحور
3-الالتزام بتناول أدوية ارتفاع ضغط الدم في مواعيدها
4-تجنب الأطعمة المملحة، مثل المخللات والمعلبات.
5-عدم إضافة الكثير من الملح للطعام واستبداله بالتوابل الصحية.
6-شرب الكركديه، نظرًا لقدرته الكبيرة على ضبط ضغط الدم بدون تحلية .
7-تناول الخضراوات والفواكه الطازجة على الإفطار والسحور.