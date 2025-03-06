وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية نادي الزهور بذكرى العاشر من رمضان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء امس، احتفالية نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وسحور العائلة الرياضية بحضور الدكتور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان الأمين العالم للجنة الأولمبية ، ولفيف من رؤساء الاتحادات والأندية المصرية وأعضاء مجالس إداراتهم ومسؤولي الرياضة المصرية وأبطال الزهور أصحاب الميداليات العالمية، في تجمع كبير لأسرة الرياضة المصرية أقيم في فرع النادي بالتجمع الخامس.

وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو عن نصر العاشر من رمضان، تلاه ندوة عن هذا النصر المجيد بمشاركة هشام فؤاد عارف الذي تحدث عن الخداع الاستراتيجي، واللواء حمدي بخيت متحدثاً عن

البعد الايماني والاعداد النفسي للحرب، واللواء نادر عبد الوهاب متحدثاً عن دور الدفاع الجوي في نصر العاشر من رمضان.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر للمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور على استضافته لهذه الاحتفالية التي تجمع أسرة الرياضة المصرية في احتفالية عظيمة بنصر العاشر من رمضان وانتصارات مصر العظيمة في حرب 1973.

وأكد وزير الشباب الرياضة خلال كلمته أن نادي الزهور يلعب دوراً محورياً في لم شمل أسرة الرياضة المصرية في تجمعات على فترات متباينة بالإضافة إلى دوره الهام في دعم الرياضة المصرية سواء على مستوى المنتخبات القومية بحصول عدد كبير من أبطال النادي على ميداليات عالمية ورفع اسم مصر عاليا أو على مستوى البنية التحتية حيث يمتلك نادي الزهور في فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس عدد كبير من الملاعب التي تسمح بإقامة بطولات كبرى.

وأضاف وزير الرياضة أنه يجب توحيد الصفوف داخل اللجنة الأولمبية المصرية من أجل الاستعدادات لأولمبياد لوس انجلوس 2028، وتحقيق إنجازات جديدة لبلدنا الحبيب مصر.

ومن جانبه رحب المستشار محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، ورموز الرياضة وقيادات حرب أكتوبر معرباً عن سعادته بهذا الحضور الكريم حيث حرص الجميع على المشاركة في الاحتفالية التي تجمع أسرة الرياضة المصرية.

واطلق في كلمته مبادرة (بناء الوعي) من قلب زهور الوطن لترتب الأندية والهيئات الرياضية برامج توعية للشباب والنشء بدور قواتنا المسلحة وفضلهم في تطهير الأرض والدفاع عن الوطن بل والأمة العربية كلها ...

وأكد الدمرداش في كلمته على الدور الرائد لنادي الزهور في دعم الرياضة المصرية بمختلف مجالاتها، مشددًا على حرص النادي الدائم على مساندة المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار رئيس نادي الزهور الى أهمية هذه التجمعات بين مسؤولي الرياضة المصرية لزيادة التقارب بينهم في جو من الألفة من أجل الاستمرار في العمل ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية حسب توجيهات القيادة السياسية حيث يولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيراً بالرياضة والرياضيين.

وفي ختام الحفل تم تكريم المتحدثين في الندوة تكريماً لمجهوداتهم الكبرى في حرب العزة والكرامة.