قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة العربية الطارئة في القاهرة.. رسائل حاسمة وخارطة طريق لإنهاء الأزمة في غزة
سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 6-3-2025
لافروف: ماكرون يلجأ إلى تصرفات غير مدروسة في محاولة لإنقاذ سمعته
بعد القمة العربية الطارئة.. هكذا خرجت الخطة شاملة لإعادة إعمار غزة
زلزال بقوة 4.19 يضرب شرم الشيخ
حسام حبيب ضحية رامز جلال .. اليوم
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة رغم وقف إطلاق النار
إغلاق المعابر يهدد غزة بكارثة إنسانية وصحية خلال أيام.. تفاصيل
لمنع التعدي الجائر .. استغاثة من أهالي المقطم لمحافظ القاهرة
مسؤول أمريكي كبير: ترامب يعتزم ترحيل ربع مليون أوكراني من الولايات المتحدة
بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية نادي الزهور بذكرى العاشر من رمضان

وزير الرياضة
وزير الرياضة
ياسمين تيسير

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء امس، احتفالية نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وسحور العائلة الرياضية بحضور الدكتور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان الأمين العالم للجنة الأولمبية ، ولفيف من رؤساء الاتحادات والأندية المصرية وأعضاء مجالس إداراتهم ومسؤولي الرياضة المصرية وأبطال الزهور أصحاب الميداليات العالمية، في تجمع كبير لأسرة الرياضة المصرية أقيم في فرع النادي بالتجمع الخامس.

وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو عن نصر العاشر من رمضان، تلاه ندوة عن هذا النصر المجيد بمشاركة   هشام فؤاد عارف الذي تحدث عن الخداع الاستراتيجي، واللواء حمدي بخيت متحدثاً عن 
البعد الايماني والاعداد النفسي للحرب، واللواء  نادر عبد الوهاب متحدثاً عن دور الدفاع الجوي في نصر العاشر من رمضان.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر للمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور على استضافته لهذه الاحتفالية التي تجمع أسرة الرياضة المصرية في احتفالية عظيمة بنصر العاشر من رمضان وانتصارات مصر العظيمة في حرب 1973.

وأكد وزير الشباب الرياضة خلال كلمته أن نادي الزهور يلعب دوراً محورياً في لم شمل أسرة الرياضة المصرية في تجمعات على فترات متباينة بالإضافة إلى دوره الهام في دعم الرياضة المصرية سواء على مستوى المنتخبات القومية بحصول عدد كبير من أبطال النادي على ميداليات عالمية ورفع اسم مصر عاليا أو على مستوى البنية التحتية حيث يمتلك نادي الزهور في فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس عدد كبير من الملاعب التي تسمح بإقامة بطولات كبرى.

وأضاف وزير الرياضة أنه يجب توحيد الصفوف داخل اللجنة الأولمبية المصرية من أجل الاستعدادات لأولمبياد لوس انجلوس 2028، وتحقيق إنجازات جديدة لبلدنا الحبيب مصر.

ومن جانبه رحب المستشار محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، ورموز الرياضة وقيادات حرب أكتوبر معرباً عن سعادته بهذا الحضور الكريم حيث حرص الجميع على المشاركة في الاحتفالية التي تجمع أسرة الرياضة المصرية.

واطلق في كلمته مبادرة  (بناء الوعي) من قلب زهور الوطن لترتب الأندية والهيئات الرياضية برامج توعية للشباب والنشء بدور قواتنا المسلحة وفضلهم في تطهير الأرض والدفاع عن الوطن بل والأمة العربية كلها ...
وأكد الدمرداش في كلمته على الدور الرائد لنادي الزهور في دعم الرياضة المصرية بمختلف مجالاتها، مشددًا على حرص النادي الدائم على مساندة المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار رئيس نادي الزهور الى أهمية هذه التجمعات بين مسؤولي الرياضة المصرية لزيادة التقارب بينهم في جو من الألفة من أجل الاستمرار في العمل ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية حسب توجيهات القيادة السياسية حيث يولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيراً بالرياضة والرياضيين.

وفي ختام الحفل تم تكريم المتحدثين في الندوة تكريماً لمجهوداتهم الكبرى في حرب العزة والكرامة.

وزير الرياضة اشرف صبحي صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

وفاة فتاة - تعبيرية

الأكل كابس على نفسي.. وفاة فتاة عشرينية بسوهاج تهز السوشيال ميديا

وفاة معلمة بسوهاج

الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة لشارع الجمهورية

جانب من الحادث

غيبوبة سكر لسائق تتسبب في تهشيم 3 سيارات وإصابة 6 مواطنين بالحوامدية

ترشيحاتنا

ماسك

بديل تنظيف البشرة.. ماسك التمر لنضارة البشرة الصيام

الهربس

دراسة جديدة تحذر من فيروس الهربس الجهاز المناعي |تفاصيل

شوربة المشروم

سهلة وسريعة ومفيدة للصائم .. طريقة عمل شوربة المشروم

بالصور

أورمان الشرقية تنظم احتفالية لتوزيع كراتين رمضان

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

إقامة 47 سوق يوم واحد و33 معرض" أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة بالشرقية

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

ضبط 18 ألف صاروخ وألعاب نارية محظور بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

محيي إسماعيل

محيي إسماعيل مع رغدة شلهوب: أنا معرفش يعني ايه خيانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قبل إغلاق باب التقديم .. تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من منخفض جوي.. أمطار وسيول على هذه المناطق

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد