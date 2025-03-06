دوري المكتبات.. مناقشات عن "الهوية والمجتمعات الحدودية" في أنشطة الثقافة بالفيوم

ضمن برامج وزارة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات "دوري المكتبات"، بمحافظة الفيوم، في دورته الثالثة للأطفال.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة وتضمنت لقاء بعنوان "حلايب والشلاتين.. العادات والتقاليد"، تحدث خلاله محمد نادي، مدير مكتبة مطرطارس، عن الموقع الجغرافي للمدينتين ومساحتهما، وأشهر عادات وتقاليد السكان بما في ذلك الزي التقليدي المعروف باسم "السواكني"، إضافة إلى أنشطتهم الاقتصادية كالرعي والتجارة.

كما تطرق اللقاء لحديث عن الأكلات الشعبية، ومنها وجبة"السلات" التي تعتمد على شوي اللحم على أحجار البازلت.

وفي سياق متصل، أعدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي تحدثت خلالها حسناء ربيع، أخصائي مكتبة الطفل، عن محافظة البحر الأحمر، موضحة أهمية موقعها الجغرافي، مساحتها وأهم المدن الموجودة بها وأشهر الأماكن السياحية.

كما أقامت مكتبة منية الحيط ورشة أخرى بعنوان "من كل بلد أكلة"، أوضح خلالها إبراهيم معوض، أخصائي ثقافي، الأكلات المميزة للمناطق الحدودية، أهم مكوناتها، وطرق تحضيرها مثل "الرويسة" بمحافظة الوادى الجديد، "الرصينة" بشمال سيناء، و"العصيدة" بمرسى مطروح.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات دوري المكتبات في دورته الثالثة في الأول من مارس الحالي، تحت عنوان "الهوية والمجتمعات الحدودية"، من خلال الإدارة العامة للمكتبات برئاسة أماني شاكر، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتستمر الفعاليات حتى ٢٠ أبريل المقبل بالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم، بإشراف ياسمين ضياء، أقام قصر ثقافة الفيوم محاضرة بالمدرسة الفنية للبنات، بعنوان "مشروعات صغيرة ذات أبعاد بيئية وتنموية"، تحدث خلالها د.عمرو هيبة، مدير برامج التوعية والإعلام البيئي، عن مفهوم المشروعات الصغيرة وخصائصها، وأهميتها اقتصاديا وخاصة للدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية، مستعرضا بعض النماذج الخاصة بالحفاظ على البيئة ومنها مشروعات إعادة تدوير المنتجات الورقية، واستخدام قش الأرز في صناعة الأعلاف وغيرها.

كما عقدت مكتبة حي جنوب لقاء بعنوان "مصر بين الماضي والمستقبل"، بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية للبنين، تحدث خلاله د. طارق مصطفى، مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، عن موقع مصر الجغرافي، مستعرضا أهم الإنجازات التي تحققت بالجمهورية الجديدة.