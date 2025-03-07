المشرف على الرواق الأزهري: المحافظة على الأوطان مطلب شرعي وعلى الشباب التمسك به

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الغرض من الدراسة في أروقة الأزهر الشريف هو مواجهة الأفكار المتطرفة وحماية شبابنا منها، تلك الأفكار التي جاءت من كل فج عميق وغزت بلادنا، وتغولت على عقول شبابنا، مضيفا أنه تم افتتاح أروقة أزهرية لأبناء المصريين بالخارج لتكون هناك صلة علمية بين أبناء مصر في الخارج وأزهرهم الشريف، لتزودهم بالعلم النافع وتحصنهم من الأفكار المتطرفة والهدامة.

وبين فضيلته، خلال كلمته باحتفال الجامع الأزهر بمناسبة الذكرى 1085 على تأسيسه، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتماما كبيرا بالرواق الأزهري وهو حريص على التوسع فيه ليكون ملاذا لأكبر عدد ممكن من الدارسين في كل مكان داخل مصر وخارجها، وهو ما نعمل على تحقيقه حيث بلغت عدد أروقة الجامع الأزهر قد 1249 رواقا في جميع محافظات مصر ومراكزها بل وعدد من قراها، وبلغ عدد الدارسين من الأطفال ما يربوا على 200 ألف دارس يحف كتاب الله عز وجل، كما تم افتتاح أروقة علمية ودينية في جميع محافظات مصر الآن، يدرس فيها أكثر من 100 ألف دارس من الكبار وخريجي الجامعات المصرية.

وأضاف المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر أن أروقة الأزهر ظلت قديما، ولا زالت، وستظل - بإذن الله تعالى - تدرس صحيح الإسلام، وأن مناهج الأزهر باقية على العهد توفر الرأي والرأي الآخر، داعيا إلى ضرورة أن يتحول الشباب للعلم النافع، وأن لا ينساقوا وراء الآراء الهادمة، وأن يتمسكوا بعلم الأزهر الشرعي، لافتا أن المحافظة على أمن الأوطان مطلب شرعي، وعلى الشباب المحافظة عليه، محذرا إياهم من الانسياق وراء من ينادون بغير العلم الحقيقي، طالما كان لا يعرف العلم الشرعي الأصيل ولا يعرف سماحة الدين.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ولفيف من كبار علماء الأزهر وقياداته وطلابه.