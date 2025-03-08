الزمالك يهزم مودرن ويتأهل لمواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر

حجز الزمالك تذكرة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ16.

شهدت بداية المباراة نشاط هجوميا مكثفا من الزمالك، انتزع فيها المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات.

ونجح دونجا في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة، بعد ركلة حرة مباشرة للزمالك على يمين منطقة جزاء مودرن سبورت، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل المنطقة، أخطأها الحارس محمد مجدي بشكل فادح؛ لتجد متابعة من نبيل عماد برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.



وأدرك التونسى معتز زدام صانع ألعاب فريق مودرن سبورت هدف التعادل بمرمى الزمالك في الدقيقة 52



لجأ الزمالك ومدرن سبورت الوقت الإضافى بعد انتهاء الأصلى منه بالتعادل الإيجابى 1-1 فى اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.



نجح شيكابالا في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 106 من عمر المباراة ليعلن تفوق الأبيض بهدفين مقابل هدف.



وضرب الزمالك موعداً مع سموحة في ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 14 مارس الجاري.

وحاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو.

بينما خاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.