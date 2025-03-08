قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاث كلمات يستجاب بها الدعاء .. سر نبوي يجعل دعاءك مستجاباً في دقيقة واحدة
مش خايف | تعليق ناري من محمد عطية عن المساكنة.. فيديو
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ سلسة غارات على مناطق عدّة جنوب لبنان
الزمالك يهزم مودرن ويتأهل لمواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر
محمد عطية: ممكن أتجوز واحدة معندهاش دين.. فيديو
شيكابالا يضيف الهدف الثاني قي شباك مودرن
جزيرة إفريقية مهددة بالاختفاء خلال سنوات بسبب المناخ.. ما القصة؟
على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد
مسلسل سيد الناس يتصدر تريند جوجل.. وعمرو سعد: استعدوا للي جاي
الولايات المتحدة تقطع 400 مليون دولار من تمويل جامعة كولومبيا
ترامب: حدث كبير يقع في إيران الأيام القليلة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يهزم مودرن ويتأهل لمواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

حجز الزمالك تذكرة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ16.

 شهدت بداية المباراة نشاط هجوميا مكثفا من الزمالك، انتزع فيها المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات.

ونجح دونجا في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة، بعد ركلة حرة مباشرة للزمالك على يمين منطقة جزاء مودرن سبورت، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل المنطقة، أخطأها الحارس محمد مجدي بشكل فادح؛ لتجد متابعة من نبيل عماد برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.
 

وأدرك التونسى معتز زدام صانع ألعاب فريق مودرن سبورت هدف التعادل بمرمى الزمالك في الدقيقة 52


لجأ الزمالك ومدرن  سبورت الوقت الإضافى بعد انتهاء الأصلى منه بالتعادل الإيجابى 1-1 فى اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.


نجح شيكابالا في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 106 من عمر المباراة ليعلن تفوق الأبيض بهدفين مقابل هدف. 


 وضرب الزمالك موعداً مع سموحة في ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 14 مارس الجاري.

وحاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-
 

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو.

بينما خاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

الزمالك سموحة مودرن كاس مصر موقع صدي البلد صدي البلد رياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

علي الطيب

علي الطيب: أجسد شخصية صحفي يرفض الانسياق وراء الإغراءات في حسبة عمري

سيد الناس

سيد الناس الحلقة 7 .. ويزو وصلاح عبد الله وعلاء مرسي ضيوف شرف

سلوي عثمان

سيد الناس الحلقة 7 .. عمرو سعد يخرج سلوى عثمان من الحبس

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. كن صبورًا مع نفسك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. اعتمد على حدسك وحافظ على هدوئك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. فكر قبل أن تتحدث

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

المزيد