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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد الحلقة 9 .. زواج انجي المقدم وصالح عبد النبي

انجي المقدم وصالح عبد النبي
انجي المقدم وصالح عبد النبي
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “كامل العدد3” العديد من الأحداث الطريفة والذى بدأت بنزاع بين ليلي (دينا الشربيني) وابنها شريف (حمزة دياب) بسبب رغبتها فى منعه من السفر مجددًا لتركيا بسبب انه على علاقة عاطفية بفتاة ومستواه الرياضي أصبح أقل من السابق.

  • فريدة (لينا صوفيا) تعترف لعلي (يوسف عمر) بحبها له وهو يبادلها نفس الشعور ايضًا.
  • أحمد بهاء يطلب الزواج من بدرة .
  • أحمد (شريف سلامة) يشعر بالغيرة على زوجته ليلي (دينا الشربيني) بعد مشاهدة صورها القديمة التى مازالت تحتفظ  بها مع طليقها يزبك. 
  • زواج شادية (انجي المقدم ) من يزبك (صالح عبد النبي).

مواعيد مسلسل كامل العدد

وتعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساء وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءً على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

كامل العدد أبطال مسلسل كامل العدد مسلسل “كامل العدد3”

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مسلسل كامل العدد الحلقة 9 .. زواج انجي المقدم وصالح عبد النبي

انجي المقدم وصالح عبد النبي
انجي المقدم وصالح عبد النبي
انجي المقدم وصالح عبد النبي

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