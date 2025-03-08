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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب ..مواجهة كريم فهمي لـ خالد سليم

وتقابل حبيب
وتقابل حبيب
شروق سلامة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “وتقابل حبيب” تطورات درامية مهمة، خاصة مع تصاعد معاناة فارس (كريم فهمي) في التعامل مع ابنه آدم بعد وفاة زوجته نهى (ندا موسى).

بدأت الحلقة بمشهد يظهر فارس وهو يحاول مساعدة ابنه آدم في مراجعة دروسه، لكنه يلاحظ أن الطفل غير منتبه تمامًا ولا يستطيع الإجابة على أي من الأسئلة التي يوجهها له، مما يزيد من قلق فارس على حالة ابنه النفسية بعد فقدان والدته.

تجتمع عائلة فارس في منزله لمعرفة نتيجة لقائه مع ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز)، خاصة أنه عاد من عندها صامتًا ولم يخبر أحدًا بتفاصيل الحديث، بل قام بإغلاق هاتفه، واخبرهم فارس أن ليل غير مستعدة لسماع أي شيء سوى الطلاق، وأنها رفضت أي محاولة للحديث أو التفاهم، مما يثير قلق والده عبد العزيز (صلاح عبد الله) الذي يسأله عن إمكانية إحضار البنات، لكن فارس يؤكد أنه لا يجوز ذلك في الوقت الحالي.


وحدث نقاش حاد بين فارس (كريم فهمي) وشقيقه يوسف (خالد سليم)، بعدما استفسر يوسف عن ما قاله فارس لليل (ياسمين عبد العزيز) بخصوص زواجه من رقية العسكري (نيكول سابا).

أخبر فارس شقيقه أنه أوضح لليل أن الزواج كان مجرد “زيجة مصلحة”، وهو ما أثار غضب يوسف، الذي رفض وصف زواجه بهذا الشكل، لكن فارس لم يتراجع وأكد أن يوسف كان بإمكانه الخروج من الأزمة بأكثر من طريقة، لكنه اختار الزواج من رقية لأنه كان معجبًا بها بالفعل، وبذلك ضرب عصفورين بحجر واحد.

حاول يوسف تبرير موقفه وأوضح أنه كان معجبًا بالفعل برقّية، لكنه أصر على أن زواجه منها كان لأسباب أخرى أيضًا، قائلاً إنه لو لم تكن الشركة تمر بأزمة، لما فكر في الزواج منها من الأساس،إلا أن طريقة حديث فارس لم ترُق لأفراد العائلة، ما أدى إلى توتر الأجواء بينهم
 

الحلقة السابعه 

في الحلقة السابعة، كشف فارس لليل أن زواج يوسف (خالد سليم) من رقية العسكري (نيكول سابا) كان لمصلحة العائلة، حيث لو لم يتم، لكان الوضع الاقتصادي للعائلة قد انهار تمامًا. ورغم ذلك، يدعم فارس موقف ليل ويخبرها أنه شخصيًا غير مقتنع بالزواج الثاني ليوسف، لكنه كان مجبرًا على إحضار ليل والأبناء إلى منزل أبو العزم، الأمر الذي رفضته ليل بشدة وأصرت على طلب الطلاق.

وذهبت ليل إلى فيلا رقية، حيث رأت زوجها يوسف في أحضان رقية، مما أصابها بالذهول والصدمة، زادت الصدمة حين أعلنت رقية أنها زوجة يوسف أمام ليل، ولم تكتفِ بذلك، بل دفعتها أرضًا وطردتها من الفيلا أمام عيني يوسف، الذي لم يحرك ساكنًا خوفًا من رقية، التي أمرته بعدم الذهاب وراء ليل.


 

مواعيد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”

• على قناة DMC: الساعة 8:30 مساءً، والإعادة 2:45 صباحًا و1:30 مساءً.

• على قناة DMC دراما: الساعة 6:00 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا.

• على منصة Watch it: الساعة 6:00 مساءً


 

ياسمين عبدالعزيز العوضي وتقابل حبيب

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