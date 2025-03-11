أخبار العالم | هجوم أوكراني على موسكو.. اعتقال دوتيرتي.. وتصعيد إسرائيلي في سوريا

نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الاخبار في الشأن العالمي .. نستعرضها فيما يلي:

اعتقال الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي بتهمة جرائم ضد الإنسانية

ألقت السلطات الفلبينية القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي. يأتي هذا الاعتقال على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة رئاسته.

هجوم أوكراني بمسيّرات على موسكو يسفر عن قتلى وجرحى

شهدت العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم هجومًا واسع النطاق نفذته أوكرانيا باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة. أعلن عمدة موسكو عن إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية، فيما أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في عدة منشآت.

تحطم مروحية طبية في ميسيسيبي يودي بحياة ثلاثة أشخاص

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية طبية في مقاطعة ماديسون بولاية ميسيسيبي الأمريكية. وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب التحطم.

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في جنوب سوريا

نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، مستهدفة مواقع في محافظة درعا. أفادت المصادر بأن الغارات استهدفت مقرات عسكرية ومواقع تضم أسلحة تابعة للجيش السوري.

توقف حركة القطارات في موسكو بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية

أدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منطقة دوموديدوفو في موسكو إلى توقف حركة القطارات واندلاع حرائق في عدة منشآت. تعمل السلطات الروسية حاليًا على احتواء الأضرار واستعادة الحركة المرورية.

مظاهرات في نيويورك تطالب بالإفراج عن ناشط فلسطيني معتقل

دعا طلاب ونشطاء أمريكيون إلى التظاهر في مدينة نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي اعتقلته سلطات الهجرة الفيدرالية. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتقال بأنه "الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة".

نائب أوروبي ينتقد ماكرون ويصفه بنسخة كاريكاتورية من بونابرت

انتقد عضو البرلمان الأوروبي السلوفاكي، لوبوش بلاغا، بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأسلحة النووية، معتبرًا أن ماكرون يتصرف وكأنه نسخة كاريكاتورية من نابليون بونابرت، مما قد يقود العالم إلى حرب كبرى.

صورة غريبة لترودو تثير الجدل في كندا

نشرت وسائل إعلام كندية صورة غير مألوفة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أثناء خروجه من البرلمان، حيث ظهر وهو يحمل كرسيًا ويخرج لسانه. أثارت هذه اللقطة الجدل بين المتابعين، خاصة أنها جاءت عقب لقائه مع رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني.

الرئيس السوري يرد على اتهامات وزير الدفاع الإسرائيلي

وصف الرئيس السوري أحمد الشرع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأخيرة بأنها "كلام فارغ"، معتبرًا أن إسرائيل هي آخر من يحق له الحديث عن الأوضاع في سوريا، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

مجلس الأمن يرفض بالإجماع العنف في سوريا

أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة رفض العنف في سوريا، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الساحل السوري. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المجلس متحد في موقفه بشأن عدم جواز العنف في سوريا.