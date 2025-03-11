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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر
أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 12 سفينة، وتم تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1100 شاحنة و120 سيارة.
وأوضح المركز، في بيان اليوم "الثلاثاء" أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و545 شاحنة و105 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 20 ألفًا و500 طن بضائع، و555 شاحنة و15 سيارة.


ميناء سفاجا 

وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (سينا - ALCUDIA EXPRESS)، وغادره 3 سفن هي (الحرية - دليلة - SFQC ARAYA)، أما ميناء نويبع شهد تداول 4700 طن بضائع و420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن هي (كوين نفرتيتي - بريدج - آور - آيلة).

وتابع أن ميناء بورتوفيق شهد مغادرة السفينة (AMBER M) وعليها 8 آلاف طن مواد غذائية متجهة إلى السودان، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1830 راكبًا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر المركز الإعلامي أرصفة المواني

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