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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموضوع كان هزار.. مجدي عبد الغني يكشف مؤامرة إبراهيم فايق عليه

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
يمنى عبد الظاهر

كشف مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، عن مؤامرة الإعلامي إبراهيم فايق، عليه، خلال حلقته في برنامج (الكورة مع فايق)، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2".


 وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "هي": "إبراهيم فايق، عمل مؤامرة عليا، اتفق مع الضيوف في الحلقة إنهم يقولوا إسماعيل يوسف، أفضل مني".

وأضاف: "إسماعيل يوسف، نفسه عارف إن أنا كلاعب كنت أفضل منه، ولكن الموضوع كان هزار".

وأشار: "صفقة انضمام المغربي أشرف بن شرقي، للنادي الأهلي أصابت الزملكاوية بعدم إتزان، الفريق الأبيض تعادل بعدها في الدورى"، مؤكدًا: "بن شرقي، صفقة رابحة للنادي الأهلي".

الزمالك مجدي عبد الغني اسماعيل يوسف اشرف بن شرقي إبرآهيم فايق

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