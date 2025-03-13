مش هسامحه.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي السابق

هاجم مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والاتحاد الليبي الحالي.







وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات فضائية عبر فضائية "هي": “أنا مش مسؤول عن الغرامة التي وقعت على كهربا، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هو الذي حقق في القضية”.

وأضاف: "الاتحاد الدولي هو الذي وقع غرامة على كهربا، أنا مالي، كنت روح دافع عن نفسك أمام المحكمة الرياضية الدولية، انت جاي تعمل شاطر وتحسبن عليا، انت في الأخر طلعت مدان".

وتابع: “مش هسامح كهربا، هسامحه ليه؟ هو محترمش إن أنا كابتن على كباتنه كلهم، ولا احترم سني ولا احترم حاجة خالص”.